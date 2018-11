Die himmlischen Wesen und ihre Helfer haben bis zum Fest alle Hände voll zu tun. Tausende Briefe von Kindern aus der ganzen Welt trudeln in den Weihnachtspostämtern ein.

Egal, ob die Mädchen und Jungen ihren Brief an den Weihnachtsmann oder das Christkind schicken - alle Einsendungen werden gelesen und beantwortet.

In der Weihnachtspostfiliale der Deutschen Post im brandenburgischen Himmelpfort gingen bereits mehr als 11.770 Wunschzettel aus der ganzen Welt ein. Im Vorjahr waren es bis Heiligabend rund 264.000 - damit befindet sich in Himmelpfort die größte der insgesamt sieben deutschen Weihnachtspostfilialen.

Wohin schicke ich meinen Wunschzettel? Adresse vom Weihnachtsmann: An den Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort

An den Weihnachtsmann, Himmelsthür, 31137 Hildesheim Adresse vom Christkind: An das Christkind, 51777 Engelskirchen

An das Christkind, 21709 Himmelpforten

An das Christkind, 97267 Himmelstadt Adresse vom Nikolaus: An den Nikolaus, 49681 Nikolausdorf

An den Nikolaus, 66351 St. Nikolaus

Viele Kinder wünschen sich Spielzeug, aber auch Gesundheit, wenn ein Familienmitglied krank ist.

Jedes Schreiben mit einem Absender erhalte eine Antwort, teilte die Deutsche Post mit.

Die übrigen Weihnachtspostfilialen sind in Himmelsthür, einem Stadtteil von Hildesheim, sowie - ebenfalls in Niedersachsen - in Himmelpforten und in Nikolausdorf, einem Teil der Gemeinde Garrel. Außerdem gibt es Weihnachtspostfilialen in Himmelstadt in Bayern sowie in St. Nikolaus, einem Ortsteil der saarländischen Gemeinde Großrosseln.