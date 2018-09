Die Olympischen Winterspiele in Südkorea ziehen gerade viele Sportfans in ihren Bann. Was ist noch besser als zuschauen? Ausprobieren natürlich. Auch in Sachsen kann man mit dem Snowboard die Pisten hinabdüsen, auf Skiern ins Tal fliegen oder beim Curling einen Ruhigen schieben. Infos gibts auf Schlingel-Leipzig.de