„Ganz der Papa“ oder „Das hast du von deiner Mama geerbt“ – diese Sätze kennt ihr bestimmt auch. Doch nicht nur eure Eltern sind ein Teil von euch, sondern noch viel mehr Vorfahren. Oma und Opa natürlich, vielleicht kennt ihr sogar eure Urgroßeltern. Aber weiter zurück in der Familiengeschichte wird die Erinnerung meist blass. Habt ihr Lust auf Zeitreise zu gehen? Hier wird euch geholfen!

Anlaufstation: Standesamt Der erste Weg zur Familiengeschichte führt in der Regel über die Großeltern. Fragt doch eure Oma und euren Opa mal nach ihren Eltern. So findet ihr sicher schnell heraus, wie die Urgroßeltern hießen und wo sie geboren worden sind. Mit diesen beiden Anhaltspunkten könnt ihr nämlich im Standesamt des Geburtsortes eine Auskunft bekommen. Standesämter gibt es in jeder Stadt und in jeder Gemeinde, sie sammeln die wichtigsten Personendaten, unter anderem das Geburtsdatum. Wenn ihr dort einen Eintrag zu eurem Urgroßvater oder eurer Urgroßmutter findet, ergeben sich daraus wiederum weitere Hinweise auf deren Eltern (das wären dann eure Ururgroßeltern). Wie beim Schneeballprinzip lässt sich so die Linie der Vorfahren zurückverfolgen. Der Stammbaum wird immer verzweigter.

Anlaufstation: Kirchengemeinde Weil die Leute vor 150 Jahren weniger oft umgezogen sind, kommt ihr mit dem Namen und Wohnort des Familienmitgliedes also schon recht weit. Vor Einführung der Standesämter 1875 wurden Geburten, Todesfälle und Eheschließungen in Deutschland allerdings nur in den Kirchenbüchern der Kirchgemeinde verzeichnet. In solchen Fällen müsst ihr euch an die jeweils zuständige Kirchengemeinde wenden – dafür müsst ihr folglich den Geburtsort wissen, sonst wird es schwierig. Für die Recherche und das Kopieren werden je nach Zeitaufwand Gebühren fällig.