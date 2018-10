Viele Leipziger und Dresdener, vielleicht auch eure Eltern und Großeltern, kommen aus einem Land, das es heute gar nicht mehr gibt - die Deutsche Demokratische Republik. Aber wie war sie denn so, die DDR? Das ist eine Frage, bei der sich auch viele Erwachsene nicht einig werden.

Einerseits war die DDR das Zuhause vieler Menschen, die sich noch gern an ihre Kindheit und Jugend erinnern. Andererseits war die DDR auch ein sehr strenges Land – ihre Bewohner durften zum Beispiel nicht einfach so in andere Länder fahren, das verhinderte eine Mauer.

Gelenkte Kindheit

Vieles was ihr heute macht, haben auch die Kinder in der DDR erlebt: Sie gingen in den Kindergarten, in die Schule und in den Hort. Sie hatten Freunde zum Spielen und Spaß haben. Es gab sogar acht Wochen Sommerferien! Doch der Staat bestimmte auch die Kindheit in der DDR. Schon im Kindergarten wurde alles gemeinsam gemacht: essen, schlafen, spielen, aufs Klo gehen. Alle mussten mitmachen, ob sie gerade wollten oder nicht.

Fast alle Kinder waren ab der 1. Klasse „Pioniere“. Sie trugen eine weiße Bluse und ein blaues Halstuch und hatten ein Käppi auf dem Kopf. Die Jungen Pioniere waren eine Art Verein, in dem die Kinder nach der Schule gebastelt haben, Altglas gesammelt oder anderen Menschen geholfen haben. Klingt ja erstmal gut. Aber auch hier versuchte der Staat, die Kinder zu erziehen. Und wer nicht mitmachte, wurde ausgegrenzt.

Montagsdemos in Leipzig

Viele Menschen waren irgendwann sehr unzufrieden mit dem Leben in der DDR. Sie wollten zum Beispiel, dass die Grenze offen ist. Außerdem gab es in der DDr viele Sachen nicht zu kaufen oder man musste sehr lange darauf warten: Autos, Telefonanschlüsse, Bananen, Ananas oder Kaffee zum Beispiel.

Im Herbst 1989 – also vor fast 30 Jahren – gingen Leute montags auf die Straße, um dagegen zu demonstrieren. Das war ganz schön mutig. Denn die Demonstranten mussten Angst haben, von der Polizei festgenommen zu werden. Irgendwann machten aber so viele Leute mit, dass der Staat nichts mehr machen konnte. Die ersten „Montagsdemos“ gab es in Leipzig. Bald demonstrierten die Menschen überall in der DDR.

Die Mauer fällt

Der 9. November 1989 war ein besonderer Tag: Weil so viele Menschen dafür demonstriert hatten, öffnete die DDR-Regierung die Grenzen. Die Menschen aus der DDR konnten einfach so in den anderen Teil Deutschlands gehen. In Berlin – wo die Grenze direkt durch die Stadt ging – fielen sich die Menschen aus Ost und West in die Arme, sie freuten sich und feierten. Auch wenn das gar nicht so geplant war, begann damit das Ende der DDR. Offiziell wurden BRD und DDR am 3. Oktober 1990 wieder ein Staat. Seitdem ist dieser Tag ein Feiertag.

Auf Spurensuche

Was ist übrig geblieben von der DDR? Ein Überbleibsel von früher könnt ihr wahrscheinlich jeden Tag auf dem Weg zur Schule sehen: das Ampelmännchen. Das sieht im Osten Deutschlands heute noch anders aus als im Westen. Manche Lebensmittel von früher gibt es heute auch noch im Supermarkt: zum Beispiel Bautz’ner Senf, Vita Cola und Nudossi. Auch das Sandmännchen, das ihr vielleicht früher im Fernsehen geschaut habt, gab es früher schon.

Schnappt euch doch mal eure Eltern oder Großeltern und begebt euch auf Spurensuche!

Juliane Groh und Nadine Marquardt