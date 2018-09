Heute schon gelacht?

Hier sind einige Witze in verschiedenen Dialekten. Wir sind gespannt, ob ihr sie versteht.

"Kinder, ihr wisst’s ja gar ned, wia ­guad’s eich geht", erklärt die Lehrerin den Drittklässlern. "Stellt’s eich vor, bei jedem ­Schnauferer, den i mach, stirbt a Mensch!" Drauf der Maxl: "Probiern S‘ es hoid amoi mit Zähnputzn!"

(Bayrisch)

"Weeßte, Elli, wenn ick mir morjens schön rasiert habe, fühle ick mir jlech um ­zwanzig Jahre jünger." Sie: "Kannste dir nich mal abends rasieren?"

(Berlinerisch)

In einer Schul­klasse herrscht ein ­Mordsradau. Der ­Rektor eilt herbei, packt sich den ­größten Schreihals und nimmt ihn mit in seine Klasse. Sofort wird es still im Raum. Nach einer Weile klopft es an der Tür, ein Schuljunge reckt seinen Kopf in die Klasse und fragt den Rektor: "Tschuldigung, Här Tirekter, ävver künne mer villeich unse Lehrer zeröck han?"

(Kölsch)

"Wat hebbt wi doch för en plietsche Dochter", freut sik de Mudder, as se dat Tüügnis süht. "Jo", antert de Vadder, ­"ehren Verstand hett se von mi." "Stimmt", seggt de ­Mudder, "ik heff mienen noch."

(Plattdeutsch)

Zwei sächsische Polizisten halten einen englischen Autofahrer an. Sagt der eine Polizist zu dem anderen: "Baul, schraib ma uff: Dor Mann hat soi Lenkrad uff dor falschen Seide." Darauf der Engländer: "What do you want from me?" Der Polizist zu dem anderen: "Baul, schraib uff: Dor Mann red wirres Zeusch." Der Polizist geht ums Auto des ­Engländers herum und sieht den ­Aufkleber mit "GB". Darauf hin der Polizist ganz aufgeregt zum anderen: "Baul, streisch olles, dor Mann ist von dor Griminal Bolizei."

(Sächsisch)