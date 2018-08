Lass die Sonne in dein Herz!

Nicht nur die Urvölker, auch wir verehren die Sonne. Hier die Schlingel-Hitliste der Sonnenlieder:

10. Sun goes down (Robin Schulz feat. Jasmine Thompson)

9. Like ice in the sunshine (Beagle Music Ltd.)

8. Let the sunshine in (aus dem Musical Hair)

7. Sonne in der Nacht (Peter Maffay)

6. Liebe, liebe Sonne (Volkslied)

5. Gib mir Sonne (Rosenstolz)

4. Wie gut, dass es die Sonne gibt (Rolf Zuckowski)

3. The sun always shines on TV (a-ha)

2. Don't let the sun go down on me (Elton John & George Michael)

1. Here comes the sun (the Beatles)