Für viele Kinder gehört die Oma zum erlesenen Kreis der Lieblingsmenschen unbedingt dazu. Kein Wunder, schließlich verfügen Großmütter oftmals über wahre Superkräfte: Sie kochen das leckerste Essen, kennen im Haushalt alle Kniffe und haben stets kluge Ratschläge, ausreichend Süßigkeiten und hin und wieder einen Euro zur Aufbesserung des Taschengeldes auf Lager. Vor allem aber haben sie etwas, das euren Eltern bestimmt manchmal fehlt: Zeit und Geduld. Nicht zuletzt vermitteln sie auch zwischen den Generationen, wenn es einmal Streit gibt.

Spot an für alle Super-Omas!

Omas spielen also oftmals eine wichtige Rolle im Familienleben. Um diese Leistung angemessen zu würdigen, wird in weiten Teilen der Welt der Oma-­Tag gefeiert. Eingeführt wurde der Ehren­ und Gedenktag 1965 in Polen. Dort findet er seitdem regelmäßig am 21. Januar statt und hat einen ähnlich großen Stellenwert wie der Mutter-­ und Vatertag. Frankreich begeht seit 1987 jährlich am ersten Sonntag im März den Oma­-Tag. In Deutschland hingegen ist der „Feiertag“ noch relativ unbekannt. Großmütter stehen hierzulande jedes Jahr am zweiten Sonntag im Oktober im Rampenlicht. Eine schöne Gelegenheit, danke zu sagen.

Und was ist mit Opa?

In Polen und Frankreich gibt es tatsächlich auch einen Großvater­-Tag. Andere Länder widmen Oma und Opa zusammen einen speziellen Großeltern-Tag. Dazu zählen zum Beispiel die USA, Japan, Singapur, Spanien, Italien, Großbritannien und die Schweiz. In Deutschland blieben ähnliche Bestrebungen bislang ohne Erfolg. 2008 sprach sich die damalige Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen (CDU, heute Bundesverteidigungsministerin) öffentlich für einen Oma-­und-Opa­-Tag aus, um die gesellschaftliche Bedeutung von Großeltern herauszustellen. Denn dass sie einfach die Besten sind, darf man ihnen doch ruhig einmal ganz offiziell sagen. Oder?

Constanze Dietsch