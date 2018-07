Vielleicht seid ihr in eurem Sommerurlaub schon einmal zu ihnen hinaus aufs Meer gefahren, zu den sogenannten Seehundsbänken, auf denen sich Robben in der Sonne aalen. Die Chancen sie zu sehen, stehen gut, denn der Bestand der Tiere hat sich endlich wieder erholt.

Lange Zeit haben den Tieren Staupeviren und die hohe Giftgasbelastung der Nordsee zu schaffen gemacht. Jetzt sieht man sie zahlreich an den Küsten der deutschen Nordsee, an dänischen Inseln und an den Küsten Südschwedens.

An der Ostsee sind sie eher eine Seltenheit. Der Bestand in diesem Binnenmeer wird auf gerade mal 250 Tiere geschätzt.

Seehunde lieben Küsten mit aus dem Wasser ragenden Sandbänken, auf denen sie vor Feinden sicher sind. Manchmal findet man sie auch an geschützten Felsküsten.

Heuler sind die Jungtiere, die ihre Mutter verloren haben, durch Tod, Stürme oder auch durch Verstoßen.

Die Bezeichnung „Seehund“ hat ursprünglich weder etwas mit der See noch mit Hunden zu tun, sondern ist eine Umdeutung eines germanischen Wortes „Selha“, das schlicht „Robbe“ bedeutet. Aber mit ihren großen Knopfaugen und der doch sehr hundeartigen Nase scheint der Vergleich nicht weit hergeholt. Ihre Hinterlassenschaften kommen denen der Hunde geruchsmäßig ebenfalls sehr nahe.

An den Piers vor San Francisco patroullieren Spritzboote, um den Gestank der Touristenaktion Seehund wenigstens ein bisschen einzudämmen.

Alle Seehundarten sind sehr gute Schwimmer, die bis zu 200 Meter tief und 30 Minuten lang tauchen können. Für gewöhnlich dauert ein Tauchgang aber nur drei Minuten.

Im Wasser sind Seehunde einzelgängerisch, auf Sandbänken kommen sie oft zu kleinen Gruppen zusammen und geraten aneinander. Vor allem Männchen fügen sich gelegentlich gegenseitig blutige Wunden zu. Auf den Sandbänken findet man sie daher meistens gleichmäßig verteilt, mit eineinhalb Metern Sicherheitsabstand zwischen zwei Tieren.

Von Juli bis Anfang September ist Paarungszeit. Die Tragzeit eines Seehundbabys liegt bei elf Monaten. Es wird in der Regel nur ein Jungtier geboren, das bei der Geburt rund zehn Kilogramm schwer, 85 Zentimeter lang und sofort schwimmfähig ist. Es wird ungefähr fünf Wochen gesäugt und schwimmt dann seine eigenen Wege. Und sieht dabei total niedlich aus.

Annika Ross