4000 Jahre

So alt ist die älteste Nudel. Ein Wissenschaftler hat in China Reste davon bei Ausgrabungen gefunden. Daher glauben viele Forscher, dass die Nudel in China erfunden wurde. Auf jeden Fall gibt es Nudeln schon sehr lange in vielen Teilen der Welt.

2 Zutaten

Daraus besteht der einfachste Nudelteig. Die meisten Nudeln bestehen nur aus Weizengrießmehl und Wasser. Manche Sorten werden auch mit Ei gemacht.

8 Kilogramm

So viele Nudeln isst jeder Deutscher im Durchschnitt pro Jahr. Ihr Kinder verputzt bestimmt noch viel mehr! Das ist aber gar nichts im Vergleich mit den Italienern. Die essen jedes Jahr ganze 30 Kilogramm Nudeln.

Pasta

Der italienische Name für Nudeln „Pasta“ bedeutet Paste oder Brei, weil der Teig im Prinzip eine Mehlpaste ist. In Deutschland heißen Nudeln offiziell Teigwaren.

Lang, mit Loch, kurz

Die beliebtesten Nudelsorten sind Spaghetti, Makkaroni und Penne (kurze Röhrennudeln).

Ob kurz, lang, gedreht, dick, dünn oder Schleifchenform - jeder hat seine persönliche Lieblingsnudel. Quelle: pixabay.com

3333 Meter

So lang war die bisher längste Nudel der Welt. Diesen Rekord hat ein Verein in der Schweiz im Jahr 2004 aufgestellt.

Spaghetti-Ernte

April, April! Im Jahr 1957 gab es in England einen Film im Fernsehen, der angeblich die Bauern bei der Spaghetti-Ernte von Bäumen zeigt. Die Fernsehleute hatten das lustig gemeint, aber ein paar Leute haben es wirklich geglaubt.

1

Die Einzahl von Spaghetti ist Spaghetto. Aber wer isst denn nur eine Nudel?!

25. Oktober

ist Welt-Nudeltag. Das ist auch der Gründungstag der Internationalen Pasta-Organisation in – wo sonst – in der italienischen Hauptstadt Rom. Spaghetti haben ihren eigenen Feiertag am 4. Januar.

Süße Pasta

Nudeln kann man auch süß essen: Man kann sie zum Beispiel in Milch kochen und dann mit Zimt und Zucker bestreuen. Lecker!

Gesichts-Nudel

Es gibt einen sehr berühmten Sketch mit einer Nudel von dem deutschen Komiker Loriot. Er wurde 1977 (also vor mehr als 40 Jahren) im deutschen Fernsehen gezeigt und ist ziemlich lustig. Ein Mann und eine Frau sitzen im Restaurant und unterhalten sich. Dabei hat der Mann die ganze Zeit eine Nudel im Gesicht. Eure Eltern und Großeltern kennen den Sketch bestimmt. Schaut ihn euch doch mal gemeinsam im Internet an.

Spaghetti-Eis

Sieht aus wie Spaghetti mit Tomatensoße und Käse, ist aber kalt und süß. Das Eis wurde 1969 in einer Eisdiele in Mannheim, einer Stadt im Bundesland Baden- Württemberg, erfunden. Damit das Vanilleeis wie Spaghetti aussieht, wird es durch eine Spätzlepresse gedrückt.

Deutsche Nudeln

Seit fast 300 Jahren gibt es auch berühmte Nudeln aus Süddeutschland: Spätzle. Das Besondere: Der Teig wird mit einem Brett oder einer Spätzlepresse (wie beim Spaghetti-Eis) direkt ins kochende Wasser gegeben. In der Form sind Spätzle eher länglich.

Glücklichmacher

Ihr werdet es kennen: Wenn es Nudeln zum Essen gibt, macht euch das einfach glücklich. Das liegt aber nicht nur daran, dass sie so lecker sind. Angeblich sorgen bestimmte Stoffe, die Kohlenhydrate, dafür, dass bei uns im Körper ein Hormon produziert wird, das glücklich macht.

Spaghetti-Kirche

Ihr liebt Nudeln? Für die Anhänger des „Fliegenden Spaghettimonsters“ ist es eine Gottheit. Die Leute nennen sich „Pastafaris“. Sie meinen das aber eher lustig.

Nadine Marquardt