Ob zu Hause, im Radio, in der Schule oder im Hort, vielerorts sind die alten, traditionellen Weihnachtslieder zu hören. Und ihr singt sie sicher auch gern.

Fragt mal eure Eltern. Wenn sie an ihre Kindheit zurück denken, werden sie sicher auch erzählen, dass sie früher ganz viele Weihnachtslieder gesungen haben.

Der Grund ist einfach: Wir singen, wenn wir fröhlich und glücklich sind – und das sind wir besonders an Weihnachten. Es ist das Fest der Liebe. An diesem nehmen wir uns Zeit füreinander und genießen es in Familie.

Mit Liedern Gefühle ausdrücken

Außerdem werden mit Liedern Gefühle ausgedrückt. Deshalb feiern auch die Christen das Weihnachtsfest schon ganz lange mit Liedern. Früher waren das gesungene Gebete, später entstanden daraus dann die ersten Weihnachtslieder.

Viele erzählen, worum es an Weihnachten geht: nämlich um die Geburt Jesus Christus, und die Freude darüber, dass Gott seinen Sohn als Menschen auf die Welt geschickt hat.

Eines der bekanntesten Weihnachtslieder ist „Stille Nacht, heilige Nacht“. 200 Jahre ist es nun schon alt. Im Rahmen der Christmette 1818 wurde das Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ von Franz Xaver Gruber und Joseph Mohr in der St. Nikolaus Kirche in Oberndorf bei Salzburg (in Österreich) erstmals gesungen.

Gruber spielte von 1816 bis 1829 in Oberndorf die Orgel und Mohr war hier von 1817 bis 1819 Hilfspriester, ist auf der Internetseite des Tourismusverband Oberndorf zu erfahren.

Von Oberndorf in die Welt

Am 24. Dezember brachte nun Joseph Mohr seinen Text zu seinem Freund Gruber und bat ihn, eine passende Melodie dazu zu komponieren. Diese Melodie sollte einfach sein und für zwei Singstimmen. In der Christmette sang Mohr dann die Oberstimme und begleitete mit der Gitarre, und Gruber sang den Bass dazu.

„Stille Nacht! Heilige Nacht!“ bahnte sich über das Tiroler Zillertal den Weg ins restliche Europa, nach Amerika und in die Welt.

Der Orgelbauer „Mauracher“ nahm laut Tourismusverband Oberndorf den Text mit ins Zillertal. Aus dem Zillertal hinaus trugen es die Strasser-Sänger aus Laimach sowie die Rainer-Sänger, die das Lied anlässlich eines Besuches von Kaiser Franz I. und Zar Alexander I. im Schloss Fügen zum Besten gaben.

In über 300 Sprachen und Dialekte übersetzt

Nach einer umfangreichen Reisetätigkeit in Europa brachen die Rainer-Sänger 1839 zu einer Amerikareise auf. Dort brachten sie „Stille Nacht!“ vor der ausgebrannten Trinitiy Church in New York zur amerikanischen Uraufführung.

Heute ist das berühmte Weihnachtslied in mehr als 300 Sprachen und Dialekte übersetzt. Zum Beispiel heißt es auf Indonesisch: „Malam Kudus“, auf Türkisch „Sessiz Gece, Kutsal Gece“ oder auf Grönländisch „Juullimi qiimasuttut“.

Seit 2011 hat die Unesco das Lied zum immateriellen Kulturerbe erklärt.

Die St. Nikolaus Kirche in Oberndorf wurde zur Jahrhundertwende abgerissen. An ihrer Stelle steht heute die Stille-Nacht-Gedächtniskapelle.

