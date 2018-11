Am 11. November werden unsere Straßen in besonders schönes Licht getaucht. Tausende von euch Kindern ziehen dann mit ihren Laternen durch die Gegend und feiern den Martinstag. Den Tag zu Ehren des römischen Soldaten, der in bitterer Kälte ritterlich seinen Umhang mit einem Bettler teilte und ihn damit vor dem Tod bewahrte.