Wenn ihr in den Zoo geht, ist immer etwas los: Tiere angucken, Eis essen oder auf dem Spielplatz toben. Langeweile habt ihr da sicher nicht. Aber was ist mit den Zootieren? Wird denen mal langweilig? Und was machen sie dann? Die Antwort

ist eigentlich ganz logisch: sie spielen! Das fördert nebenbei auch Intelligenz und Geschick.

Die Tierpfleger im Zoo Leipzig lassen sich einiges einfallen, um ihre Kraken, Brüllaffen, Tiger oder Elefanten bei Laune zu halten.

Tiger und Elefanten werden zu Wasserratten

Quelle: Zoo Leipzig

Wenn es im Sommer heiß ist, brauchen auch Tiere manchmal eine Abkühlung. Manche Tiger gehen zum Beispiel gerne baden und jagen im Wasser einem Ball hinterher – da ist die Hitze beim Spielen gleich wieder vergessen. Habt ihr gewusst, dass auch Elefanten echte Wasserratten sein können? Sie baden zur Köperpflege und können sogar tauchen.

Manchmal brauchen sie aber eine kleine Motivation, um ins Wasser zu gehen. Kennt ihr ja auch, wenn das Wasser im ersten Moment ganz schön kalt ist. Bei den Elefanten werfen die Tierpfleger dann Äpfel oder Kürbisse ins Wasser, um die großen Dickhäuter reinzulocken.

Krake wird zum Flaschenöffner

Quelle: Zoo Leipzig

Kraken sind ziemlich schlaue Tiere. Sie haben ein sehr großes Gehirn und können ganz viel lernen. In ein paar Sekunden ein Einweckglas, eine Plastikdose oder eine kleine Kisten öffnen? Kein Problem für die pfiffigen Achtarmer. Wer so schlau ist, möchte natürlich auch anspruchsvoll unterhalten werden. Und das geht so: Die Tierpfleger legen eine Flasche ins Becken. In der Flasche ist das Lieblingsessen der Krake: Garnele. Aber die Flasche ist gut verschlossen. Was macht der Krake? Packt sich mit einem Arm die Flasche und sprengt den Verschluss aus Muscheln ab. Dann fischt er die Garnele aus dem Glas und hat sie ganz schnell verschlungen.

Affen bekommen Knobelaufgaben

Quelle: Christian Modla

Für die Brüllaffen denken sich die Tierpfleger besonders kniffelige Aufgaben aus. Sie müssen zum Beispiel kleine Futterkügelchen aus sogenannten Futterkästen herausholen. Dafür brauchen sie viel Geschick und müssen die Finger sehr lang machen. Manchmal kommen die Affen ganz schnell ans Futter, manchmal müssen sie viel Geduld haben. Ansonsten essen die Brüllaffen am liebsten vegetarisch: Blätter, Knospen, Blüten und Früchte.