Ihr Kinder mögt es, euch zu bewegen. In der Schule lernt ihr bestimmte Sportarten kennen. Dazu zählen die Sportarten, die ihr zum Beispiel mit dem Ball ausführt – wie Fußball oder Handball.

Dann gibt es da noch die sogenannte Leichtathletik. Ihr wisst schon, da müsst ihr laufen, springen und werfen.

Die Leichtathletik ist eine der ältesten Sportarten, die man kennt. Schon im Altertum gab es Wettläufe und es wurden Speere und Diskus­ Scheiben geworfen. Die Leichtathletik wird in verschiedene Arten unterteilt, die nennt man Disziplinen. Dazu gehören eben Laufen, Springen, Werfen und der Mehrkampf. Bei letzterem machen die Sportler verschiedene Wurf­, Sprung­ und Laufwettbewerbe nacheinander und sammeln dabei Punkte.

Und was macht ihr beim Sport gerne? Klar, euch mit euren Freunden messen, wer die Bessere oder der Bessere ist. Dazu sagt man Wettbewerb.

Und die Erwachsenen machen das im Sport natürlich auch. Dafür gibt es ver schiedene Möglichkeiten sich zu messen, einmal mit Leuten aus der eigenen Heimat, das sind die Deutschen Meisterschaften oder mit welchen aus ganz Europa, das sind die Europameisterschaften oder mit Menschen aus der ganzen Welt, das sind die Weltmeisterschaften.

In diesem Jahr fanden zum Beispiel die Europameisterschaften der Leichtathletik in Berlin statt.

Die nächsten Leichtathletik­-Weltmeisterschaften sollen vom 28. September bis zum 6. Oktober 2019 in Doha ausgetragen werden. Das ist die Hauptstadt von Katar, einem Wüstenstaat an der Ostküste der arabischen Halbinsel. Eure Eltern können euch mal zeigen, wo er sich genau befindet!

Wir blicken der WM, das ist die Abkürzung für Weltmeisterschaft, mal voraus und schauen, wer die besten Frauen und Männer in den Disziplinen eigentlich sind und wann diese einen Rekord aufgestellt haben – sprich die schnellste Zeit gelaufen sind, am weitesten geworfen haben oder am weitesten gesprungen sind. Da werdet ihr staunen!

100-Meter-Sprint

In der Schule müsst ihr anfangs 60 Meter ganz schnell laufen. Wenn ihr älter seid, dann 100 Meter. Die Erwachsenen messen sich im Schnelllauf, auch Sprint genannt, auf 100, 200 und 400 Metern.

Das sind die Besten der Welt: Wer? Usain Bolt Nationalität: Jamaika Wann aufgestellt: 16. August 2009 Wo: Berlin Zeit: 9,58 Sekunden Wer? Florence Griffith­-Joyner Nationalität: USA Wann aufgestellt: 16. Juli 1988 Wo: Indianapolis (USA) Zeit: 10,49 Sekunden



1500­-Meter­-Lauf

Am Anfang sollt ihr drei Minuten durchlaufen. Das ist ganz schön lange, stimmts? Dabei ist es noch egal, wie viele Meter ihr dabei zurücklegt. Später werdet ihr als lange Strecke, also im sogenannten Ausdauerlauf, in der Schule 1000 Meter laufen. Die Erwachsenen messen sich auf Strecken zwischen 800 und 10 000 Metern.

Das sind die Besten der Welt: Wer: Hicham El Guerrouj Nationalität: Marokko Wann: 14. Juli 1998 Wo: Rom (Italien) Zeit: 3:26,00 Minuten Wer: Genzebe Dibaba Nationalität: Äthiopien Wann aufgestellt: 17. Juli 2015 Wo: Monaco Zeit: 3:50,07 Minuten



Hochsprung

Beim Hochsprung müsst ihr über eine Latte springen. Dann landet ihr auf dicken Matten, damit ihr euch nicht weh tut. Die Latte liegt am Anfang weiter unten und wird immer ein Stück höher gelegt. Ihr habt drei Versuche.

Das sind die Besten der Welt: Wer: Javier Sotomayor Nationalität: Kuba Wann aufgestellt: 27. Juli 1993 Wo: Salamanca (Spanien) Höhe: 2,45 Meter Wer: Stefka Kostadinowa Nationalität: Bulgarien Wann aufgestellt: 30. August 1987 Wo: Rom (Italien) Höhe: 2,09 Meter



Weitsprung

Die Sandgrube in der Schule habt ihr sicher schon aufprobiert. Ihr lauft ganz schnell an, müsst an einem bestimmten Punkt dolle abspringen, fliegt dann kurz durch die Luft und landet im Sand.

Das sind die Besten der Welt: Wer: Mike Powell Nationalität: USA Wann aufgestellt: 30. August 1991 Wo: Tokio (Japan) Weite: 8,95 Meter Wer: Galina Tschistjakowa Nationalität: Russland Wann aufgestellt: 30. August 1991 Wo: Leningrad (Russland) Weite: 7,52 Meter



Kugelstoßen

Zu der Disziplin „Wurf“ gehören das Kugelstoßen, Diskuswerfen, Hammerwerfen und Speerwerfen. Während ihr am Anfang in der Schule einen Ball ganz weit werfen müsst, zählt später das Stoßen einer Metallkugel zu euren Aufgaben. Dabei stoßt ihr die schwere Kugel durch schnelles Strecken des Arms von eurer Schulter ab nach vorne.

Das sind die Besten der Welt: Wer: Randy Barnes Nationalität: USA Wann aufgestellt: 20. Mai 1990 Wo: Los Angeles (USA) Weite: 23,12 Meter Wer: Natalja Lissowskaja Nationalität: Russland Wann aufgestellt: 7. Juni 1987 Wo: Moskau (Russland) Weite: 22,63 Meter



Von Nannette Hoffmann