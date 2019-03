Kinder bringen Leben in die Bude – doch genau das ist so manchem Nachbarn ein Dorn im Auge. Darüber, was die Steppkes dürfen und was nicht, entbrennt mitunter Streit zwischen den Mietparteien. Welche Rechte und Pflichten haben Familien? Antworten gibt Anke Matejka, Geschäftsführerin des Mietervereins Leipzig.