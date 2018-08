Ist das nicht der Fall, können Eltern den Kinderarzt oder speziell geschulte Berater ansprechen. Darauf weist Johanna Barbara Sattler mit Blick auf den Internationalen Linkshändertag (13. August) hin. Sattler leitet eine Beratungsstelle für linkshändige Kinder in München.

In der Schule kann eine unentschiedene Händigkeit Probleme bereiten: Ein mehrmaliges Umstellen der Schreibhand ist eventuell für die Entwicklung des Kindes nachteilig.

Vermuten Eltern, dass ihr Kind Linkshänder ist, platzieren sie bestimmte Sachen am besten mittig: etwa, indem sie den Löffel mittig in den Teller legen, oder die Malstifte in die Mitte des Blattes legen. So haben Mädchen und Jungen die freie Wahl.

Auf keinen Fall sollten Eltern ihr Kind im Gebrauch der Hand umschulen. Daraus können Gedächtnis- und Konzentrationsschwierigkeiten entstehen bis hin zu feinmotorischen Defiziten.

