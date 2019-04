Studien belegen: Bis zu sechs Mal in der Stunde, also mehr als alle zehn Minuten, kriegen sich Geschwister in die Haare. Warum das ganz normal ist und was Eltern tun können, damit ihre Kinder sich besser verstehen, beantwortet Nicola Schmidt, Autorin von „Geschwister als Team“, im Interview. Jetzt das Buch gewinnen!