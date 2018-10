Peer Kusmagk hat es getan, Melanie Müller auch: die beiden ehemaligen „RTL-Dschungelkönige“ sind mit ihren Babys in die Sauna gegangen. Was in Finnland, dem Mutterland des Saunierens, eine Selbstverständlichkeit ist, ließ hierzulande die sozialen Netzwerke heiß laufen. Die veröffentlichten Fotos vom Saunagang in Familie wirkten wie ein Aufguss. Dabei liegen Emil-Ocean und Mia Rose im Trend: Immer mehr Saunabetriebe bieten extra Schwitzkuren für Kleine an. Der Nutzen ist allerdings umstritten.

Ab welchem Alter können Kinder in die Sauna?

Theoretisch dürfen bereits vier Monate alte Nackedeis in speziellen Babysauna-Kursen mitschwitzen. Vorausgesetzt, sie sind gesund und der Kinderarzt hat keine Bedenken. Der Deutsche Sauna-Bund rät Eltern, in jedem Fall die ärtzliche Früherkennungsuntersuchung U4 abzuwarten. Der Deutsche Hebammenverband hält das für zu früh und kann sich Saunagänge erst für Kleinkinder ab einem Jahr vorstellen. In öffentlichen Saunabetrieben ist es üblich, Kinder frühestens ab dem dritten Lebensjahr mit in die Sauna zu nehmen, einfach weil die meisten dann „trocken“ sind.

Wie funktioniert die Babysauna?

Schwitzen, abkühlen, ausruhen: So sieht das normale Saunaprogramm aus – für Erwachsene wie für Babys. Der Deutsche Sauna-Bund empfiehlt, mit Nachwuchs nur die mittlere Saunabank zu benutzen. Drei Minuten Schwitzen reichen anfangs für die Kleinsten völlig aus, später kann man die Spanne auf maximal sechs Minuten ausdehnen. Zwei Saunagänge sind bei einem Besuch genug. Wird das Baby unruhig, ist es Zeit, die Sauna zu verlassen. Wichtig: Eltern sollten ihr Kind schonend an der frischen Luft abkühlen und von Hand mit lauwarmem Wasser erfrischen. Anschließend sind Ruhe und Trinken angesagt.

Tipps für einen gelungenen Saunabesuch mit Kind Eltern sollten ihre Kinder permanent im Blick behalten, um zum Beispiel Verbrennungen am Saunaofen zu vermeiden und eine Überlastung frühzeitig zu erkennen.

Aufgüsse und Anwendungen mit Salz oder Honig sind für die Kleinen tabu.

Die letzte (Still-)Mahlzeit sollte nicht länger als zwei Stunden zurückliegen. Ein zu voller Magen ist ebenfalls schlecht, weil das Kind sonst erbrechen könnte.

Für alle, die Lust auf ein Familiensaunabad haben: Die Markkleeberger Sauna am See startet ab Oktober 2018 und dann wieder im Januar 2019 einen Babysauna-Kurs. Auch für Kinder gibt es spezielle Angebote.

Welchen Nutzen hat die Babysauna?

Die beruhigende Nachricht zuerst: Schädliche Folgen für junge Saunagänger sind nach aktuellem Stand nicht zu befürchten. Laut einer Studie der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg vertragen schon Säuglinge die kurzzeitige Hitze und folgende Abkühlung gut. Ob das Saunabad eine positive Wirkung auf die Gesundheit der Kinder hat, bleibt aber unklar. Deshalb sind sich Experten uneinig über den (Un)Sinn der Babysauna. Befürworter argumentieren mit dem Entspannungseffekt, der auch den kindlichen Schlaf verbessere. Kritiker halten die Herz-Kreißlauf-Belastung für unnötig und erinnern daran, dass Kinder einen natürlichen Drang zur Bewegung und Kommunikation haben – genau das müsse aber in unserer Saunakultur unterdrückt werden. Es könnte also sein, dass ein gelangweiltes Saunakind irgendwann seinen Eltern entgegenschreit: „Ich bin ein Baby, holt mich hier raus!“

Constanze Dietsch/dpa