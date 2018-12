Haben Sie Silvester schon etwas vor? Falls Sie Kinder haben und die letzte Party des Jahres gemeinsam mit ihnen feiern möchten, haben wir einige Tipps für Sie, wie die Silvestersause zum Knaller des Jahres wird.

Kleine Feier mit Freunden statt rauschende Partynacht

Insbesondere für Eltern mit kleinen Kindern sind Großveranstaltungen zum Jahreswechsel meist kein Thema mehr, stattdessen bevorzugen viele eine kleinere Silvestersause im Kreise der Liebsten.

Spektakulär darf hingegen gern die Deko ausfallen: Luftballons, Luftschlagen und Konfetti schaffen das passende Ambiente.

Verschlafen oder wachbleiben?

Babys und Kinder bis drei Jahre werden den Jahreswechsel in der Regel einfach verschlafen. Wenn die Kleinen es gut mitmachen, können die Eltern auch auswärts feiern.

Ein Rückzugsort bleibt aber selbst für größere Kinder wichtig. Denn die Zeit bis Mitternacht kann – trotz aller Aufregung – ganz schön lang werden.

Ein ausgiebiger Mittagsschlaf hilft kleinen Nachteulen beim Durchhalten.

Kinder bei Laune halten

Sind unter den Gästen noch andere Kinder, ist das schon die halbe Miete. Denn während der Nachwuchs zusammen spielt, kommen auch die Eltern zum Plaudern, Essen und entspannten Feiern.

Gesellschafts- und Partyspiele eignen sich gut, um Klein und Groß an den Tisch zu bringen. Mit Quizduellen lassen sich die Interessen von Kindern und Eltern verbinden: Familien können in Mannschaften gegeneinander spielen, Jung gegen Alt oder Frauen und Mädchen gegen Männer und Jungs.

Viele Kinder lieben es, Fotos und Videos von sich anzuschauen – da ist ein vorbereiteter Jahresrückblick mit den schönsten Momenten eine tolle Idee.

Einen Blick in die Zukunft zu wagen, ist ebenfalls ein spannender Zeitvertreib zum Jahresausklang.

Wunderbar auspowern können sich die Kids beim Tanzen zu ihrer Lieblingsmusik – mit einer Leuchtkugel wird die Mini-Disco zum Hit.

Ein Kinderfilm als Pausenfüller beziehungsweise Verschnaufpause ist natürlich auch drin.

Fingerfood statt Galadinner

Das Silvester-Essen darf nach den üppigen Weihnachtsfeiertagen ruhig eine nummer kleiner ausfallen.

Häppchen und Fingerfood gehen bei Kindern eigentlich immer.

Selbst gemachte Pizza eignet sich ebenso, beim Belegen des Teiges können sogar alle fleißig mithelfen.

Ein weiterer Klassiker ist Raclette.

Das bei Erwachsenen beliebte Fondue hingegen ist bei kleinen Mitessern aufgrund der Verbrennungsgefahr keine gute Idee.

Unabdingbar: Kindersekt zum Anstoßen.

Oder wie wär's mit einer Kinderbowle? Einfach klein geschnittenes Obst in einer großen Schüssel mit Saft vermengen und mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser auffüllen – damit nicht nur der Sekt bei Erwachsenen im Glas sprudelt. Dazu können in Eiswürfelbehältern frische Obststückchen oder Gummibärchen in Wasser eingefroren werden – perfekt, um die Bowle kühl zu halten.

Zisch, bumm, peng

Das Feuerwerk um Mitternacht ist natürlich ein Highlight, allerdings gehören Raketen und Böller nicht in Kinderhände.

Als Alternativen bieten sich Wunderkerzen, Knallerbsen, Knallfrösche und Knallbonbons an.

Eine Wunschrakete mit den gemalten oder aufgeschriebenen guten Vorsätzen fürs neue Jahr in den Himmel starten zu lassen, kann zu einem wunderbaren Ritual für die ganze Familie werden.

Jedoch sollten kleinere Kinder einen Gehörschutz tragen, um sie vor dem Krach der Böller und Raketen zu schützen.

Wenn sich die Kleinen vor der lauten Silvesterknallerei fürchten, besser drinnen bleiben.

Für diejenigen, die den Countdown nicht mehr wach erleben, können Eltern ein Kinderfeuerwerk vorverlegen.

Von Constanze Dietsch