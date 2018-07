Ratgeber Zahlen am UKL konstant hoch - Wenn Kinderfüße bei voller Fahrt in die Speichen geraten Was als Spaß beginnt, kann schmerzhaft enden: Kinder, die auf einem Fahrrad mitgenommen werden, setzt man einer nicht geringen Gefahr aus, wenn deren Füße ungesichert sind und diese während der Fahrt plötzlich in die Speichen geraten. Darauf weisen die Kinderchirurgen des Universitätsklinikums Leipzig (UKL) hin.

Auch den fünfjährigen Daniel hat es am linken Fuß erwischt. Bei Oberarzt Dr. Roland Böhm und Nicole Geuthel, Ärztin in Weiterbildung, von der Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie am UKL ist er in sehr guter Behandlung. Quelle: Stefan Straube / UKL