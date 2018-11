Ein schwerer Unfall, eine unheilbare Krankheit: Jährlich werden in Deutschland etwa 1000 Kinder zu Vollwaisen, weil ihre Eltern sterben.

Niemand denkt gern über dieses Thema nach, nach dem Motto „Uns passiert schon nichts“.

Dabei wäre es insbesondere für Alleinerziehende wichtig, für den Ernstfall gut vorzusorgen.

Die schmerzlichste Frage „Wohin mit meinen Kindern?“ muss jeder selbst beantworten.

Was es bei der sogenannten Sorgerechtsverfügung zu beachten gilt, erklärt die Leipziger Anwältin Sabine Seidler im Interview.

Eltern wünschen sich für den Fall ihres Todes, dass ihre Kinder in sichere und vertrauensvolle Hände kommen. Wie findet man einen Vormund?

Natürlich sollte man einen Menschen auswählen, dem man nahesteht, der die Kinder auffangen kann. Und man sollte mit einem möglichen Vormund ein offenes und vertrauensvolles Gespräch darüber führen. Nicht jeder ist dieser Aufgabe gewachsen. Ein Vormund muss wissen, was auf ihn oder sie zukommt.

Welche Voraussetzungen muss ein Vormund erfüllen?

Er muss volljährig, geschäftsfähig und geeignet sein. Einen drogenabhängigen, erziehungsungeeigneten Vormund würde das Familiengericht beispielsweise nicht zulassen.

Gibt es eine Altersgrenze nach oben, Stichwort Großeltern?

Nein, so lange die Großeltern geistig und körperlich fit genug sind, steht einer Vormundschaft für die Enkelkinder nichts entgegen. Oma und Opa sind für die meisten Kinder ja auch Vertrauenspersonen, insofern wäre das im Regelfall eine gute Lösung.

Welche Aufgaben kommen auf einen Vormund zu?

Rein juristisch kümmert er sich um alle Bereiche der elterlichen Sorge, also vor allem um sämtliche personen- und vermögensrechtlichen Angelegenheiten des Kindes. Das Kind kann bei seinem Vormund leben und von ihm erzogen werden. Er entscheidet, welche Schule es besucht und darf das Geld des Kindes zu dessen Wohl ausgeben. Er muss ein Vermögensverzeichnis erstellen und darüber Rechenschaft ablegen.

Oft werden ja die Paten eines Kindes ausgewählt …

Ja, aber eine rechtliche Patenschaft gibt es nicht. Nur, weil jemand auf einer Taufurkunde als Pate eingetragen ist, wird er im Fall der Fälle nicht automatisch zum Vormund.

Wie können Eltern einen Vormund bestimmen?

Eltern können und sollten einen Vormund bestimmen. Wichtig ist, dass dies in Form eines Testaments geschieht. Man spricht deshalb auch vom Vormundschaftstestament. Eltern können dazu einen Notar aufsuchen oder selbst handschriftlich ein Vormundschaftstestament verfassen.

Bestimmen die Eltern zu Lebzeiten einen Vormund, ist das Familiengericht daran gebunden und kann nur in absoluten Ausnahmefällen eine andere Person als Vormund einsetzen.

Zu beachten ist natürlich, das Testament nicht nur in der eigenen Kommode, sondern als Abschrift auch bei der Person aufzubewahren, die als Vormund ausgewählt wird.

Generell ist es ratsam, Verfügungen und Testamente so aufzubewahren, dass sie auch gefunden werden. Wer auf Nummer Sicher gehen will, hinterlegt es beim Nachlassgericht. Das kostet 75 Euro und kann viel Ärger ersparen.

Hintergrund Mit der Sorgerechtsverfügung (auch Vormundschaftstestament) haben Eltern die Möglichkeit zu bestimmen, an wen das Sorgerecht für ihre minderjährigen Kinder nach dem eigenen Tod übertragen werden soll. Die Entscheidung sollte gemeinsam mit dem potenziellen Vormund getroffen werden. Sind die Kinder alt genug, haben sie ebenfalls ein Mitspracherecht. Eltern können zudem Personen ausschließen. Die Auswahl sollte in jedem Fall gut begründet werden. Damit die Erklärung gültig ist, müssen gewisse Formvorschriften beachtet werden. Geeignete Formulierungshilfen und Checklisten gibt es zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale­. Angesichts der Tragweite dieser Regelung oder veränderter Lebensumstände empfehlen Experten regelmäßig abzuklären, ob die benannte Person nach wie vor im Ernstfall die Verantwortung für den Nachwuchs übernehmen würde.

Problematisch wird es oft, wenn Eltern geschieden sind und der eine Elternteil nicht will, dass das Kind beim Ex-Partner aufwächst.

Ja, angesichts der hohen Scheidungsrate ist diese Situation leider sehr oft Realität. In den meisten Fällen behalten die Eltern auch nach der Scheidung die gemeinsame elterliche Sorge. Solange ein sorgeberechtigter Elternteil lebt, kommt eine Vormundschaft nicht in Frage. Der noch lebende Elternteil hat dann allein die elterliche Sorge. Er bestimmt, wo das Kind lebt.

Kompliziert wird die Sache, wenn ein Elternteil allein sorgeberechtigt ist. Zwar kann der andere Elternteil dann beim Familiengericht beantragen, dass er die elterliche Sorge für das Kind bekommt, es wird aber geprüft, ob dies dem Wohl des Kindes entspricht. Hat die Mutter einen geeigneten Vormund bestimmt, besteht die größere Chance, dass die ausgewählte Person zum Vormund bestimmt wird.

Was passiert eigentlich mit dem Erbe meines Kindes?

Wenn kein Testament mit einer Erbeinsetzung verfügt wurde, gilt die gesetzliche Erbfolge. Verstirbt nun der Elternteil unverheiratet, also ledig oder geschieden, wird das Kind alleiniger Erbe. Der Vormund muss dann entscheiden, ob das Erbe angenommen oder zum Beispiel wegen Schulden ausgeschlagen wird. Nimmt der Vormund das Erbe an, muss er das geerbte Vermögen für das Kind bis zu dessen Volljährigkeit verwalten und darf es für das Kind ausgeben.

Hat der Ex-Partner Zugriff auf das Erbe meines Kindes?

Grundsätzlich dann ja, wenn er die elterliche Sorge für das Kind ausübt. Ist zu befürchten, dass sich der Ex-Partner unberechtigter Weise am Vermögen des Kindes „bedient“, kann dem vorgebeugt werden. In einem Testament kann Testamentsvollstreckung angeordnet oder eine gesonderte Regelung zur Verwaltung des Erbes getroffen werden. Einzelheiten sollten dann mit einem Anwalt beraten werden.

Unterhalt Der Vormund ist nicht unterhaltspflichtig. Waisenkindern steht Kindergeld zu, mitunter auch eine (oft geringe) Waisenversorgung beziehungsweise Waisenrente. Hinzukommen gegebenenfalls Auszahlungen aus einer Lebensversicherung oder Unfallversicherung. Sollte das alles zum Leben nicht ausreichen, müssen die Großeltern - sofern sie es können - für den Unterhalt des Kindes aufkommen. Im Zweifel bekommt es Sozialhilfe.

Was passiert, wenn Eltern unterschiedliche Sorgerechtsverfügungen treffen?

Dann gilt die des zuletzt verstorbenen Elternteils. Der Vormund regelt die Belange des Kindes bis es 18 Jahre alt ist.

Kann ein Vormund die Vormundschaft bei Eintreten des Ernstfalls doch noch ablehnen?

Grundsätzlich ist der bestimmte Vormund verpflichtet, die Vormundschaft zu übernehmen, es sei denn es gibt einen plausiblen Ablehnungsgrund. Die Vormundschaft ist wie ein öffentliches Amt, da kann man sich nicht einfach aus der Verantwortung stehlen. Umso wichtiger ist es, vorher darüber zu sprechen, damit dann niemand aus den Wolken fällt. Aber natürlich wird einem nichts aufgezwungen. Als Plan B können Eltern zusätzlich einen zweiten Vormund benennen, der als Ersatz einspringt, wenn der erste Wunschkandidat nicht bereit oder nicht in der Lage ist, die Vormundschaft zu übernehmen.

Was passiert, wenn man nicht vorgesorgt hat?

Dann versucht das Gericht in der Verwandtschaft und im Freundeskreis einen geeigneten Vormund zu finden. So schreibt es das Gesetz vor. Die Wünsche des Kindes finden ab einem gewissen Alter Gehör. Wird niemand gefunden, kann ein Mitarbeiter des Jugendamtes eingesetzt werden. Leben würde der Nachwuchs fortan in einem Heim oder bei einer Pflegefamilie.

Zur Person Anwältin Sabine Seidler in ihrer Leipziger Kanzlei. Quelle: Annika Ross Sabine Seidler ist seit mehr als zehn Jahren Anwältin für Familien- und Erbrecht in Leipzig und weiß, wie wichtig eine gut geregelte Vorsorge sein kann – auch wenn sich niemand gern mit diesem Thema beschäftigt. Kontakt: Anwaltskanzlei Sabine Seidler Telefon: 0341 9643530, E-Mail: info@seidler-kanzlei.de

von Annika Ross und Constanze Dietsch