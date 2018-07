Sonne, Ferien und gute Laune - der Sommer beschert bestes Freibadwetter! Ein Besuch im Freibad ist ein bisschen wie Urlaub vor der Haustür. Vor allem Familien sind im Freibad genau richtig. Eine große Auswahl an verschiedenen Becken, Gastronomie, Sport- und Liegemöglichkeiten bietet für ganz kleine bis ganz große Freibadfans all das, was man im Sommer unbedingt braucht. Also, die Badesachen eingepackt und auf geht's!

In unserer Fotogalerie stellen wir Ihnen Freibäder in Leipzig und der Region vor.