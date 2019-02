Prof. Mayer, wie können Eltern Lust aufs Lesen machen?

Vor allem sollten sie selbst gerne lesen – und sollten ihr Vergnügen am Lesen und an der Literatur mit den Kindern teilen. Ob Kinder eine dauerhafte Lesemotivation aufbauen können, hängt stark vom Umfeld ab, in dem sie aufwachsen.

Johannes Mayer ist Juniorprofessor für Kinderliteratur und literarisches Lernen in der Primarstufe an der Uni Leipzig.

Was kann ich konkret tun?

Zum Beispiel gemeinsam mit den Kindern Vorleserituale gestalten und die Vielfalt der Kinderliteratur entdecken. Gerade komplexere Bilderbücher und Bücher bieten hier viele Lese- und Reflexionsanlässe. Schaffen Sie eine vertrauensvolle Atmosphäre und binden Sie das Kind aktiv beim Vorlesen ein. Wenn das Kind dann selbst liest, braucht es viel Unterstützung und regelmäßige Übung im lauten Lesen, um Leseflüssigkeit zu erreichen. Wie das Zähneputzen sollte das jeden Tag dazu gehören.

Welche Bücher eignen sich für Leseanfänger?

Es gibt spezielle Erstlesebücher. Zum Beispiel die Reihe „Erst ich ein Stück dann du“ vom cbj-Kinderbuchverlag, wo Eltern und Kinder abwechselnd lesen. Oder „Das Buch über uns“ bei Klett Kinderbuch, das sehr lustig gestaltet ist und wo die Figuren mit dem Leser interagieren.

Interview: Nadine Marquardt

Spezielle Erstlesebücher erleichtern den Kindern den Einstieg ins eigene Lesevergnügen. Quelle: cbj, Klett Kinderbuch

Patricia Schröder: „Erst ich ein Stück, dann du - Camillo, ein Hund macht Ferien“, 80 Seiten, cbj, ISBN: 978-3-570-13412-2, 7,95 Euro

Mo Willems: „Das Buch über uns“, 64 Seiten, Klett Kinderbuch, ISBN: 978-3-95470-126-1, 11 Euro