Mit einem Sprung ins neue Lebensjahr

Wer seinen Kindergeburtstag im JUMP House Leipzig feiert, darf sich auf jede Menge Bauchkribbeln und Freiheitsgefühle freuen. Im GeburtstagsJUMP stecken 90 Minuten freies Springen und Austoben in Deutschlands größtem Trampolinpark mit all seinen Attraktionen. Danach können sich die jungen Hüpfer am dekorierten Partytisch mit selbstgebackener Pizza oder Muffins und Getränke-Flatrate stärken und auf dem Eventpodest mit Blick auf den Park noch ein bisschen weiterfeiern. Die JUMP-Socken, eine persönliche Betreuung sowie der Eintritt für bis zu vier, nicht springende Begleitpersonen sind inklusive.

Das stressfreie Rundum-Glücklich-Paket ist von Freitag bis Sonntag für mindestens sechs Springer (einschließlich Geburtstagskind) ab 150 Euro buchbar. Von Dienstag bis Donnerstag können auch kleinere Gruppen ab vier Gästen Freudensprünge machen. Der GeburtstagsJUMP kann nach Belieben mit einem Upgrade auf 120 Minuten Sprungzeit, weiteren Snacks (Früchte- oder Süßigkeiten-Mix), zusätzlicher Pizza und einem Slushy für jedes Kind angepasst werden. Auch coole Gastgeschenke als Erinnerung an die Party sind möglich.

Anmeldung und weitere Infos:

JUMP House Leipzig

Markranstädter Straße 8 A, 04229 leipzig

Telefon: 0341 33975339

E-Mail: info-leipzig@jumphouse.de

www.jumphouse.de/ leipzig/geburtstagsjump

Eine Kindergeburtstags-Party im JUMP House Leipzig verspricht Springen, Sport, Spaß und Action der Superlative. Quelle: JUMP House

Für Räuberkinder, die gern draußen sind

Ein Kindergeburtstag im Wald mit der Natur- und Wildnisschule Aeracura Leipzig ist ein ganz besonderes Erlebnis. Ob Tierspuren lesen, ein Wichtelhaus bauen oder auf Schatzsuche gehen, ob eigene Kosmetik herstellen oder plastikfreier leben – die Themen sind vielfältig und werden individuell abgestimmt. Das ganze Jahr über bietet Wildnispädagogin Mareen Müller in Großzschocher Kindergeburtstagsfeiern unter freiem Himmel an. Die zweieinhalb bis dreistündigen Veranstaltungen für Kinder ab vier Jahren werden dem Alter und der Jahreszeit entsprechend gestaltet. Eine Ausnahme bildet die spannende Nachtwanderung, die den Älteren (ab acht) vorbehalten ist.

Die Preise beginnen bei 190 Euro für eine Feier mit zehn Kindern. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 15 Kinder. Auf Wunsch können weitere Leistungen wie Feuer machen oder Stockbrot hinzugebucht werden. Immer inklusive: Vogelgezwitscher.

Anmeldung und weitere Infos:

Natur-und Wildnisschule Aeracura Leipzig

Mareen Müller

Dieskaustraße 279, 04249 leipzig

Telefon: 0176 42025801

E-Mail: info@wildnisschule-aeracura.de

www.wildnisschule-aeracura.de

Spannende Kindergeburtstage unter freiem Himmel bietet die Natur- und Wildnisschule Aeracura Leipzig an. Quelle: Natur- und Wildnisschule Aeracura Leipzig

Für Badenixen und Wasserratten

"Pack die Badehose ein!“ steht garantiert auf jeder Einladung zur Kindergeburtstagsparty im Kur- und Freizeitbad Riff in Bad Lausick. Das Angebot ist für Kinder bis 15 Jahre konzipiert und beinhaltet drei Stunden Badespaß mit kindgerechtem Essen und Getränk an der gedeckten Geburtstagstafel. Mit Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren wird zudem eine 20-minütige Animation durchgeführt. Das Geburtstagskind erhält ein tolles Geschenk inklusive leckerem Eis. Ein Erinnerungsfoto ist dann der krönende Abschluss des spritzigen Vergnügens.

Wenn mindestens vier Gastkinder an der Party teilnehmen, sind die Leistungen für den Jubilar kostenfrei. Pro Gastkind kostet die Feier wochentags 12 Euro, an Wochenenden und Feiertagen 13 Euro.

Anmeldung und weitere Infos:

Kur- und Freizeitbad Riff

Am Riff 3, 04651 Bad Lausick

Telefon: 034345 7150

E-Mail: info@riff-badlausick.de

www.freizeitbad-riff.de