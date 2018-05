Im Mittelpunkt des Konzertes unter dem Titel "An Evening Of Song And Stories" stehen neben eigenen Hits natürlich die Hymnen der Simon-and-Garfunkel-Ära wie "Bridge Over Troubled Water" oder "The Sound of Silence".

Simon & Garfunkel verkaufte über 38 Millionen Alben, ihre "Greatest Hits" erreichten mit 14 Millionen Verkäufen Diamantstatus. Ihre Stücke kennt jeder, der in den vergangenen 50 Jahren in welcher Form auch immer Musik gehört hat. Sie sind unsterblich geworden, genauso wie "Mrs. Robinson", "El Condor Pasa" oder "The Boxer" – und sie sind ohne den sonnigen Glanz von Art Garfunkels Stimme nicht denkbar.

Mit Stücken wie "Have Only Eyes For You", "All I Know" und vor allen Dingen "Bright Eyes", welches als Titelsong für den Kinofilm "Watership Down" fungierte, bewies Art Garfunkel sein Hitpotential auch als Solokünstler. Diese Songs sind ebenfalls längst Klassiker.

Auch als Schauspieler feierte Garfunkel Erfolge in Filmen, wie "Carnal Knowledge - Die Kunst zu Lieben" an der Seite von Candice Bergen und Jack Nicholson. Im Laufe seiner Solokarriere als Folkrocker hat der Grammy-Preisträger bisher zwölf Soloalben veröffentlicht, mit denen er nicht nur in den USA und Großbritannien, sondern auch in Deutschland hohe Chartpositionen erreichte. 2015 wurde er im Rahmen des "Deutschen Nachhaltigkeitspreises" für sein soziales Engagement ausgezeichnet.

Tickets gewinnen! Wir verlosen 1x2 Tickets für das Konzert mit Art Garfunkel am 4. Juni 2018 im Gewandhaus zu Leipzig. Sie möchten gewinnen? Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Art Garfunkel" an die Adresse gewinnspiele@lvz.de . Einsendeschluss ist Donnerstag, der 24. Mai 2018 (10 Uhr). Die Tickets werden unter allen Einsendungen ausgelost. Der/die Gewinner(in) wird persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de

PM/red.