Roman Grinberg, der umtriebige Tausendsassa in Sachen jüdischer Kultur, bringt zur Lachmesse eine Collage aus feinstem jüdischen Humor – in Wort und Musik. Der Wiener Interpret gastiert am 25. Oktober 2018 im Ariowitsch-Haus. Wir verlosen Tickets für dieses einmalige Event!