Designer aus Deutschland und Europa präsentieren in vier Ausstellungsbereichen ihre Produkte und Ideen. Bei DO / Research & Industry zeigen Designer ihre Produkte für die Welt von morgen durch neue Formen, ungewöhnliches Material oder die Abwandlung der Funktion. Im Bereich DO / Fashion & Accessoires werden Kleidungsstücke und Accessoires geboten, die mit herausragendem Stil und besonderen Materialien einzigartig schmeicheln. Die Area DO / Interior & Furniture bietet Möbel und Einrichtungsgegenstände für ein kleidsames Zuhause und im Bereich DO / Graphic & Media finden Besucher einzigartige Kunstwerke, Drucke und Fotografien.

Ein Ort für Newcomer und Internationale Aussteller

Erstmals gibt es in diesem Jahr eine Gemeinschaftspräsentation aus Norditalien, genauer aus Turin. Darüber hinaus haben sich Aussteller aus Tschechien, Österreich und Ungarn angemeldet.

In diesem Jahr sind erneut zahlreiche junge Absolventen und Start Ups vor Ort. Erstmals gibt es eine Gemeinschaftspräsentation von jungen Designern des DesignHausHalle – einer Einrichtung der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Frische Ideen an einem Ort verspricht der Newcomer-Catwalk: Hier stellen Labels, die nicht länger als drei Jahre auf dem Markt sind, ihre Ideen vor.

Beim Business Speed Dating von IHK Leipzig, Handwerkskammer Leipzig und Kreatives Leipzig sowie dem Design Pitch mit dem Hochschulgründernetzwerk SMILE erhalten (Jung)Designer die Möglichkeit, ihre Ideen Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft zu präsentieren. Der Design Pitch vergibt in diesem Jahr zudem erstmals einen Award für die beste Geschäftsidee.

Open Panel, Green Product Award und Grafik-Konferenz

Spannende Themen bietet auch das Open Panel, das neue Forum der Designers‘ Open. Der Green Product Award ehrt nachhaltige Designideen und präsentiert die Sieger bereits zum dritten Mal in einer Ausstellung auf den Designers‘ Open. Thematisch wird in diesem Jahr der Ausstellungsschwerpunkt bei Fashion liegen.

Für alle Grafikinteressierten findet am 27. Oktober bereits zum 5. Mal die Grafik-Konferenz „POSITIONS“ statt. Hier stellen namhafte Grafiker aus Deutschland und Europa ihre Positionen vor.

Fashionshow „Butterfly Effect“ auf den Designers Open 2017 Quelle: Tom Schulze

Fashionshow und Opernball-Kooperation

Die Fashionshow am Messesamstag ist das Publikumshighlight der Designers‘ Open. In diesem Jahr wird die Modenschau von der Freien Akademie Köln in Kooperation mit Fachhochschule des Mittelstands Köln und Akademie Albertina di belle arti di Torino gestaltet.

Für schillernde Modemomente sorgt auch die eine jüngst geschlossene Kooperation mit dem Leipziger Opernball. Im Rahmen des L.O.B. Fashion Awards werden dort am 13. Oktober die künstlerisch-kreativsten Haute Couture-Kreationen ausgezeichnet. Die prämierten Modeschöpfer können sich und ihr Kleid anschließend auch bei den Designers‘ Open 2018 präsentieren.

DO / Spots: Mit MINI Leipzig durch die Stadt

Auch 2018 laden die DO / Spots wieder zum Designspaziergang ein: An verschiedenen Orten in der Stadt öffnen Ateliers, Studios und Kreativräume. Neben bekannten Orten versprechen Designers‘ Open-Neulinge spannende Entdeckungen.

Die Designers‘ Open Leipzig öffnen vom 26. bis 28. Oktober 2018, am Freitag von 12 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Tickets gibt es unter www.designersopen.de/tickets. Die Designers‘ Open finden zeitgleich mit der Grassimesse Leipzig statt.