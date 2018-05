Für in der ehemaligen DDR aufgewachsene Fußballfans sind sie wahre Helden: Dynamo Dresdens Fußball-Ikone Hans-Jürgen Dörner, Lok-Leipzigs-"Flügelflitzer" und späterer Erfolgstrainer Rainer Lisiewicz, Chemie-Stürmer Wolfgang Lischke.

Ihnen und vielen weiteren Ost-Fußball-Stars haben die Autoren Winfried Wächter und Frank Müller ein Denkmal gesetzt. In "Die im Osten spielten - Eine Zeitreise durch den DDR-Fußball" erzählen sie lustige, interessante, aber auch tragische Begebenheiten, die prominente Kicker im Osten Deutschlands erlebten, ohne dass es die Öffentlichkeit erfuhr. Viele Fakten und kaum bekannte Episoden zum Fußball in der DDR sowie zur heißen Zeit der politischen Wende werden unterhaltsam präsentiert und illustriert.

Am 23. Mai 2018 wurde die Publikation offiziell in der Kuppelhalle im LVZ-Medienhaus am Leipziger Peterssteinweg präsentiert. Und natürlich ließ der ein oder andere Fußballheld es sich nicht nehmen, den Stift zu zücken und ausgewählte Exemplare mit seinem Autogramm zu veredeln.

LVZ.de verlost fünf signierte Exemplare von "Die im Osten spielten" mit den Unterschriften vom Leipziger Fußball-Urgestein Ralf Heine, Fußball-Lehrer Frank Engel, Kult-Trainer Achim Steffens (der zwar nicht im Buch vorkommt, aber ebenfalls zur Buchvorstellung anwesend war) sowie den beiden Autoren.

So können Sie gewinnen! Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Fußballbuch" an die Adresse gewinnspiele@lvz.de . Einsendeschluss ist Donnerstag, der 31. Mai 2018 (10 Uhr). Die Bücher werden unter allen Einsendungen ausgelost. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier:

Das Buch kaufen

Das Buch "Die im Osten spielten - eine Zeitreise durch den DDR-Fußball" ist auch ein perfektes Geschenk für Fans des runden Leders. Für 14,95 Euro können Sie es in den Geschäftsstellen der LVZ, in der Ticketgalerie Barthels Hof Hainstraße und im Handel kaufen sowie online unter www.lvz-shop.de und telefonisch unter 0800 /21 81- 070 (kostenfreie Hotline) bestellen.

