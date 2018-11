Wir verlosen 4 Familientickets* für "Disney On Ice - Das zauberhafte Eisfestival" für die Shows am Freitag, den 9. November 2018, um 18.30 Uhr und am Samstag, den 10. November 2018, um 19 Uhr in der Messe HALLE:EINS in Leipzig.

Die Tickets sind exklusiv auch für das interaktive Segment der Show gültig. Dabei werden die Kinder Teil der Aufführung und können bei "Rapunzel – Neu verföhnt" gemeinsam mit den Darstellern in einem Wagen auf‘s Eis - da werden Kinderträume wahr!**

Sie möchten gewinnen? Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Disney On Ice" an die Adresse gewinnspiele@lvz.de

Einsendeschluss ist Mittwoch, der 7. November 2018 (10 Uhr).

* Verlost werden je 2 Familientickets pro Termin. Ein Familienticket ist gültig für 2 Erwachsene und 2 Kinder.

** Um am interaktiven Segment teilnehmen zu können, müssen die Kinder zwischen 4 und 12 Jahre alt sein.

Die Karten werden unter allen Einsendungen ausgelost. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de.

