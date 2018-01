DreamHack Leipzig: LAN-Tickets im Wert von 99 Euro zu gewinnen!

Vom 26. bis 28. Januar 2018 steigt auf der Neuen Messe in Leipzig wieder Deutschlands größte LAN-Party. Die DreamHack Leipzig hat sich in den vergangenen zwei Jahren als Festivalhochburg für Gaming-Fans aus ganz Europa etabliert. In diesem Jahr wurde die Kapazität wegen der großen Nachfrage auf mehr als 1700 Plätze aufgestockt. Inzwischen sind alle Tickets für den Spielemarathon vergriffen.

Bei LVZ.de gibt es zwei der letzten LAN-Plätze zu gewinnen. Die Tickets gewähren neben der Teilnahme an der 56-stündigen LAN-Party auch Zugang zu allen Bereichen der DreamHack Leipzig und berechtigen zur Nutzung der Relax-Zones und Duschen in der Halle. Auch ein MDV-Ticket an den drei Festivaltagen ist inklusive. Die Gewinner können mit ihrem eigenen PC im Netzwerk spielen und zwischendurch die Festival-Atmosphäre in den Messehallen schnuppern.

Wir verlosen in Kooperation mit der Leipziger Messe zwei „LAN Seat“-Tickets im Wert von je 99 Euro!

Auch 2018 erwartet Fans und Gamer bei der DreamHack wieder ein dreitägiger Marathon mit spannenden eSports-Turnieren, Hard- und Softwareneuheiten auf der DreamExpo, Cosplay-Wettbewerb und weiteren spektakulären Events. „Auf die LAN-Teilnehmer warten spannende Turniere, von denen einige Finalspiele sogar in das Programm der Event Stage integriert werden“, verspricht Stephanie Scholz, Projektdirektorin der DreamHack Leipzig. Das Festival steht diesmal unter dem Motto: „Experience Gaming“.

Wichtige Hinweise: Die Gewinner werden persönlich per E-Mail benachrichtigt und erhalten anschließend Zugang zum Sitzplatzreservierungssystem. Hier müssen sie vor dem Besuch der DreamHack einen Sitzplatz auswählen, um an ihr Ticket zu gelangen. Zur Teilnahme muss ein eigener Rechner mitgebracht werden. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Hier die passenen Bildpaare finden und gewinnen!















...



Bitte einen Moment Geduld.

Die Toolbox für Content-Marketing wird geladen ...





Mitmachen ist ganz einfach:

Decken Sie möglichst schnell die passenden Bildpaare auf und füllen sie anschließend das Teilnahmeformular aus. Sie können so oft spielen, wie Sie möchten. Es gelten unsere Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbestimmungen.

Bitte beachten Sie: Nur komplett ausgefüllte Anmeldeformulare nehmen an der Verlosung teil. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren.

Gewinnspielende: 17. Januar 2018 (14 Uhr)