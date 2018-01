Feuerwerk der Turnkunst in Leipzig: Wir verlosen Tickets

Vor anderthalb Jahren rührte Andreas Toba die Herzen der TV-Zuschauer, als er bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro trotz Kreuzbandriss weitermachte und so den deutschen Turnern ins Mannschaftsfinale half. Am 10. Januar 2018 gastiert Toba mit dem "Feuerwerk der Turnkunst" in der Arena Leipzig. Wir verlosen Tickets!