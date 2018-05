Der Spielplan bietet ein buntes Potpourri an bester Unterhaltung:

Eine rasante Verwechslungskomödie und ein kabarettistisches Roadmovie in einem ist das Stück "Ein irrer Duft von Geld wie Heu". Die Mixer bekommen ungebetenen Besuch der Russenmafia und müssen schnellstens verschwinden. Erleben Sie Barbara Trommer, Jens Eulenberger und Peter Treuner – jeweils in Doppelrollen - bei einer Irrfahrt durch das Tollhaus Europa – insofern man angesichts dieser Bruchbude noch von einem "Haus" sprechen kann… (07.- 09.06., 20 Uhr)

Im Stück "Alles Wurschd" (Elisabeth Hart, Carolin Fischer, Ralf Bärwolff, Jens Eulenberger) geht´s ans Eingemachte. Die Metzgerei „Fleischboutique Meating Point“ steht im Verdacht, einen Politiker verwurstet zu haben und wird so zum Schmelztiegel der Gesellschaft. Das Stück bezieht klar Stellung zu den gegenwärtigen Fragen in Politik und Gesellschaft, zeichnet sich überdies durch hohen Unterhaltungswert und durchweg wandlungsfähige und starke Darsteller aus. Weil eben doch nicht alles Wurst ist! (10.-13.06.& 26.-27.06.,20 Uhr)

Bei Barbara Trommers Programm "Mit 70 hat man noch Träume" erwartet Sie am 1.3. um 20 Uhr ein unterhaltsamer Abend mit einem bunten Strauß an Trommers Lieblingsliedern, wie Lieder von Cole Porter, Hildegard Knef, Bertold Brecht, die sie über die Jahre hinweg immer begleitet haben und die nicht nur Frau Trommer, sondern auch das Publikum bewegen werden. Auf der Bühne treffen sich Martin Reik, Barbara Trommer und Enrico Wirth. Masse und Substanz treffen auf Alter und Weisheit daneben stehen Jugend, Schönheit und jede Menge Musik. (14.06., 20 Uhr)

In "Sitzenbleiber" erfahren Sie, was aus dem Streber, dem Turnbeutelvergesser, dem Abschreiber, dem Pausenbrotwegfresser, dem Schwänzer, Milchgeldkassierer, dem Sitzenbleiber, dem Kreidefresser und Lehrers Liebling geworden ist. Oder eben auch nicht. Denn Bäuche sind dicker, das Haar ist lichter, und der Lehrer ist tot. Die Dummen sind dümmer geworden, die Schlauen auch, und die Dünnen hätten nicht für möglich gehalten, dass es so dicke kommt. Es spielen Carolin Fischer, Anke Geißler, Peter Treuner und Ralf Bärwolff. (15.-1606., 20 Uhr | 17.06., 18 Uhr)

"Leinen los und eingeschifft" widmet sich der Krise und nimmt das Publikum mit auf große Kreuzfahrt quer durch die Welt, die Gesellschaft und gegenwärtige Befindlichkeiten. Endlich stehen hier wieder einmal Anke Geißler und Carolin Fischer im Doppelpack auf der Bühne. Mit im Gepäck haben sie eine ansehnliche Bordkapelle bestehend aus Ekky Meister an Klavier und Keyboards, Christoph Schenker am Cello und Peter Jakubik an Schlagzeug und Percussion. (21.-22.06., 20 Uhr)

Im Programm "Mutti vor der Tür" prallen nicht nur Generationen sondern auch Gesinnungen gehörig aufeinander. Ein Pärchen nebst WG-Mitbewohner muss mit dem überraschenden Einzug von Mutti, einer resoluten Dresdner Abendspaziergängerin fertig werden. Und mit Mutti kommen die drängenden Fragen der Zeit auf den Tisch. Wie viele Flüchtlinge verträgt das Land, ist unsere Demokratie noch demokratisch und wo bleibt eigentlich das erste Enkelkind? Es spielen Katrin und Elisabeth Hart, Jens Eulenberger und Claudius Bruns. (23. 6 25.06., 20 Uhr | 24.06., 18 Uhr)

Verlosung Wir verlosen jeweils 1x2 Freikarten für die folgenden Vorstellungen: 11.06., 20 Uhr: Alles Wurschd 14.06., 20 Uhr: Barbara Trommer & Martin Reik: Mit 70 ist alles besser 17.06., 18 Uhr: Sitzenbleiber 20.06., 20 Uhr: Alles Wurschd 21.06., 20 Uhr: Leinen los und eingeschifft 25.06., 20 Uhr: Mutti vor der Tür Sie möchten gewinnen? Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "academixer" an die Adresse gewinnspiele@lvz.de . Gerne können Sie die Veranstaltung angeben, für die Sie die Karten gewinnen möchten. Einsendeschluss ist Donnerstag, der 7. Juni 2018 (10 Uhr). Die Karten werden unter allen Einsendungen ausgelost. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier:

Vom 28. Juni bis 26. August können Sie dann wieder im schönen Innenhof des Paulaner Palais erstklassiges Sommerkabarett unter freiem Himmel genießen.