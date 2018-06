Eine neue Sprache lernen, fremde Länder und Kulturen entdecken, neue Leute kennenlernen und wertvolle Erfahrungen für das weitere Leben sammeln – wer träumt nicht davon, sich einfach mal eine sinnvolle Auszeit vom Alltag zu gönnen?

Das in Leipzig ansässige Sprachreiseunternehmen ESL – Sprachreisen bietet eine vielfältige Auswahl an Programmen für kurze und auch längere Auslandsaufenthalte, die sich den jeweiligen Interessen und Bedürfnissen perfekt anpassen: Das Angebot reicht von maßgeschneiderten Sprachreisen für Jung und Alt, Business-Sprachkursen, speziellen Kursen zur Erlangung offizieller Sprachzertifikate bis hin zu Gap Year – Programmen inklusive Auslandspraktikum, Auslandsstudium oder Freiwilligeneinsatz. Über 20 Sprachen und mehr als 250 Reiseziele weltweit stehen dabei zur Auswahl. Egal ob zum Englischkurs nach New York, zum Spanisch lernen nach Barcelona oder zum Praktikum nach Paris – besuchen Sie das Leipziger ESL-Büro in der Kupfergasse 1 (Passage Städtisches Kaufhaus) und lassen Sie sich ganz unverbindlich rund um das Thema Auslandsaufenthalte beraten.

Entdecken Sie mit ESL die Welt der Sprachen und gewinnen Sie jetzt mit etwas Glück eine 2-wöchige Sprachreise nach Edinburgh (inklusive Hin- und Rückflug, Sprachkurs und Unterkunft in einer Gastfamilie vor Ort).

Folgender Preis wird vergeben:

2-wöchige Sprachreise nach Edinburgh an der Sprachschule BSC Edinburgh für 1 Person inkl. Unterkunft in einer Gastfamilie im Einzelzimmer plus Halbpension

Flug von und nach Deutschland

Die Sprachreise kann flexibel bis Ende 2018 aber nach Verfügbarkeit eingelöst und angetreten werden

Der Wunsch-Reisezeitraum muss aus organisatorischen Gründen mindestens 4 Wochen vor Antritt der Reise dem Veranstalter mitgeteilt werden

Die Monate Juli und August sind von der Buchung ausgeschlossen

Eine Barauszahlung ist nicht möglich

Mindestalter für den Antritt der Sprachreise sind 18 Jahre

Wert der Reise: 1.300 Euro

Sie möchten am Gewinnspiel teilnehmen? Beantworten Sie einfach folgende Frage!

Wie viele Beratungsbüros unterhält ESL – Sprachreisen in Deutschland?

Antwort A: 6

Antwort B: 8

Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Sprachreise" und der richtigen Antwort an die Adresse gewinnspiele@lvz.de .

Einsendeschluss ist Donnerstag, der 5. Juli 2018 (10 Uhr).

Die Reise wird unter allen richtigen Einsendungen verlost. Der oder die Gewinner/in wird persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de.

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier:

http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo

Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Sitz: Leipzig, Registergericht: Leipzig HRA 293

Wir wünschen viel Glück!