Am zweiten Juniwochenende erwachen die verschiedenen Kontinente im Zoo zu komplexem Leben und in Asien, Afrika und Südamerika werden alle Sinne gefordert. Am Freitag- und Samstagabend ist der Zoo bis 22 Uhr geöffnet und hält abendliche Bühnenprogramme mit "Kultur trifft Tier" vom Kupfersaal und dem Gastspiel von Tim Thölkes "Risikier dein (T)Bier" bereit.

Am Samstag und Sonntag wird von 10 bis 18 Uhr das große Fest der Kontinente mit zahlreichen zoologischen und künstlerischen Aktionen, Geburtstagskuchen für die Zoobewohner und Mitmachstationen der Zoolotsen gefeiert.

Zum Auftakt ins Wochenende heißt es am 8. Juni von 18 bis 22 Uhr "Kultur trifft Tier". In Kooperation mit dem Kupfersaal findet im Konzertgarten ein lyrischer Abend mit Live-Auftritten statt. Christian Meyer führt durch den Abend, der mit einem Kinderprogramm, Liedermachern, Lesebühne und Zooetry ein vielfältiges Programm bereithält.

Verlosung Wir verlosen fünf Familienkarten für das große Fest der Kontinente vom 8. bis 10. Juni im Zoo Leipzig. Sie möchten gewinnen? Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Fest der Kontinente" an die Adresse gewinnspiele@lvz.de . Einsendeschluss ist Donnerstag, der 7. Juni (10 Uhr). Der Verlosungspreis wird unter allen Einsendungen ausgelost. Der/die Gewinner(in) wird persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Am 9. und 10. Juni erleben die Zoobesucher das große Fest der Kontinente. Afrikanische, südamerikanische und asiatische Marktplätze und ein Kulturgarten mit Schrebergarten-Flair entführen die Gäste in fremde Welten, bieten traditionelles Streetfood an und unterhalten mit authentischen Musikern die verweilenden und flanierenden Gäste.

In der Bärenburg steigt ein Kindergeburtstag mit Geburtstagstorte und Kinderdisko mit Mrs. Pepstein. Geburtstagskuchen gibt es auch in zahlreichen Tiergehegen. Zu den Fütterungszeiten gibt es von Zoobesuchern und Tierpflegern angerichtete Torten für die Zoobewohner.

