Zur zehnten Inszenierung der „Kings of Xtreme“ warten die rund 50 wagemutigen Zwei- und Vierrad-Piloten auf Motocross-Maschinen, Mountainbikes, Quads, sogar Schneemobilen und Buggys mit ihren bis dato spektakulärsten Tricks in der Leipziger Messehalle auf. In gut zweieinhalb Stunden werden sie mit ihren atemberaubenden Sprungeinlagen und Rennen das Publikum begeistern.

Bei Sprüngen bis zu 23 Metern Weite und 12 Metern Höhe werden die Athleten bei ihren Stunts die Gesetze der Schwerkraft brechen, indem sie undenkbare Tricks auf ihren Fahrzeugen vollführen. Handstand auf dem Lenker, Rückwärtssaltos, völlig getrennt vom Motorrad für ein paar Sekunden durch die Luft fliegen, all das wird es bei der mit Pyrotechnik und Licht aufwändig inszenierten Show zu sehen geben.

Und bei der zehnten Auflage der Kings of Xtreme wird es mit neuen, noch gefährlicheren und bislang bei der Show noch nie gezeigten Tricks, wie zum Beispiel dem Double Backflip, dem doppelten Rückwärtssalto auf einem Motorrad, noch spektakulärer als bislang.

Noch nie gezeigte Stunts und spektakuläre Tricks auf zwei oder vier Rädern werden das Publikum zum zehnjährigen Jubiläum der Show "Kings of Xtreme" begeistern. Quelle: eignerphoto 2017

Im Programm nicht fehlen dürfen die verschiedenen Rennen, in denen hautnah um Positionen gekämpft wird. Skurrile Simson Anhänger Cross Rennen sowie ernsthaft ausgetragene Pitbike-Läufe sorgen für Spannung, Stürze und strahlende Sieger. Des weiteren wird die absolute Motorrad-Beherrschung der Trial Freestyle Akrobaten für Begeisterung im Publikum sorgen.

Das rund zweieinhalbstündige Programm wird abgerundet durch viele Ausstellungs- und Verkaufsstände, die „Pitparty“, bei der man vor Showbeginn hautnah an die Fahrer und ihre Maschinen heran kommt, sowie heißen Tänzerinnen und dynamischer Musik. Die Show ist für die ganze Familie geeignet und gleicht einem modernen Zirkus. Das Spektakel wird gleich zwei Mal aufgeführt, am familienfreundlichen Nachmittag um 13 Uhr sowie am Abend um 20 Uhr.

