Nach einer ausverkauften Tournee und drei Jahren Pause ist Richard O’Brien’s Rocky Horror Show endlich wieder zurück. Am 12. und 13. Juni 2018, jeweils um 20 Uhr, gastiert die Show nach sechs Jahren wieder in Leipzig und ist für zwei Abende in der Arena zu erleben – erstmals mit Schauspieler Martin Semmelrogge in der Rolle des Erzählers. Zeit für die größte Party und den unartigsten Spaß der Musical-Geschichte – inszeniert unter dem persönlichen Augenmerk des Schöpfers Richard O’Brien.

Über eine Million Fans ließen sich seit der Weltpremiere 2008 in Berlin von der Inszenierung des Regisseurs Sam Buntrock begeistern. 300 000 Besucher machten allein die vergangene Tournee zum ausverkauften Hit und beweisen, dass sich diese Inszenierung einen festen Platz in den Herzen der Rocky-Fans erobert hat. Legendär auch ihr Auftritt beim ZDF Sommer-„Wetten, dass….?" auf Mallorca, wo Tausende in der Stierkampf-Arena zusammen mit Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker sowie 12,5 Millionen an den Fernsehgeräten zügellos den „Time Warp" tanzten.

Verlosung Wir verlosen ein Paket mit 4 Tickets und 4 Fanbags für die Rocky Horror Show am 12.6.2018 in der Arena Leipzig.

Die Rocky Horror Show war von Anfang an mit nichts zu vergleichen: Schon kurze Zeit nach ihrer Uraufführung 1973 am Royal Court Theatre in London wurde sie zum weltweiten Phänomen: Über 20 Millionen Menschen haben das schräge Märchen für Erwachsene bislang erlebt. Kein Stück über Trash, Sex und Rock’n’Roll, das sich seitdem nicht an ihm messen lassen müsste.

Sie möchten die Rocky Horror Show in Leipzig sehen, wollen aber nicht auf das Verlosungsglück vertrauen? Karten für beide Aufführungstermine können in allen LVZ-Geschäftsstellen, unter der gebührenfreien Hotline 0800 2181 050 und unter www.ticketgalerie.de gekauft werden.