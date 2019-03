Damit wird die Messestadt zum letzten Mal in der aktuellen Saison zum Schauplatz eines "Care for Climate Game" und bietet Basketball der Spitzenklasse.

Dabei steht den Wölfen mit den Albatrossen ein wahrhaft hochkarätiger Gegner gegenüber. Acht Mal gewannen die Hauptstädter den Titel in Deutschlands höchster Spielklasse und konnten sich ebenfalls neun Mal als Pokal-Sieger durchsetzen. In der vergangenen Saison mussten sich die Berliner zwar im Playoff-Finale nach fünf spannendenPartien dem FC Bayern Münchenim Kampf um die deutsche Meisterschaft geschlagen geben, doch auch in der Spielzeit 2018/19 sind die Albatrosse ein klarer Aspirant auf den Titel der ersten Basketball-Bundesliga.

Die "Care for Climate"-Games in der Arena versprechen beste Unterhaltung für Jung und Alt. Mit einem vielfältigen Rahmenprogramm sorgen die in die Messestadt ausgelagerten Liga-Spiele des MBC seit geraumer Zeit für Begeisterungsstürme.

Der MBC in Aktion (hier gegen die Fraport Skyliners) Quelle: Andreas Bez

Es war das Jahr 2002, als die Wölfe sich zum ersten Mal einem Gegner in Leipzig gegenüberstellten. Auch damals waren es die Albatrosse, die es zu besiegen galt. 17 Jahre später bieten die Partien in der Arena modernstes Entertainment und große Abwechslung in der Sportart, die sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit erfreut.

Mit viel Herz und Leidenschaft messen sich die Weißenfelser mit den 17 besten Teams der Nation. Auch in der aktuellen Spielzeit haben die Mitteldeutschen die Mission Klassenerhalt fest ins Auge gefasst und sind bereit, den nötigen Biss zur Erfüllung dieser schwierigen Aufgabe an den Tag zu legen.

Bereits 24 Mal standen sich die Saale- und Hauptstädter im Basketball-Oberhaus gegenüber. Davon konnten die Weißenfelser bisher erst zwei Heimsiege feiern. Am diesjährigen Karsamstag wollen sie für eine Überraschung sorgen.

Verlosung Wir verlosen 5x2 Tickets für die Partie Mitteldeutscher Basketballclub (MBC) - Alba Berlin am 20. April 2019 in der Arena Leipzig. Sie möchten gewinnen? Dann schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "MBC" und Ihrem Namen an die Adresse gewinnspiele@lvz.de Einsendeschluss ist Donnerstag, 18. April (10 Uhr) Die Tickets werden unter allen Einsendungen ausgelost. Der/die Gewinner/in wird persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier:

http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo

Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Sitz: Leipzig, Registergericht: Leipzig HRA 293

Care for Climate Game

20. April 2019, 20.30 Uhr

Arena Leipzig

Karten: Ticketgalerie im LVZ Foyer, Peterssteinweg 19, im Barthels Hof, Hainstraße 1, und in allen LVZ-Geschäftsstellen.

Mehr Infos: www.mitteldeutscherbc.de