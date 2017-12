Wölfe des MBC gegen FC Bayern München - Wir verlosen Tickets fürs Top-Spiel!

Verpassen Sie nicht dieses hochkarätige Erstligabasketball-Event in Leipzig!

Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Arena Leipzig gab es Anfang März 2016 und alle, die dieses Spiel damals live miterlebt haben, wird bei der Erinnerung heute noch warm ums Fanherz. Die Wölfe schickten die Münchner mit 93:90 nach Hause und boten spannungsgeladenen Basketball in einer atemberaubenden Atmosphäre. Dieses Saison-Highlight steht Anfang Januar 2018 wieder bevor und erneut will der MBC den Favoriten zum Wanken bringen.

Bis auf eine Niederlage war das Gästeteam um Trainer Aleksandar Djordjevic in der aktuellen Saison immer souverän. Nun trifft das Münchner Team, welches gespickt ist mit deutschen Nationalspielern und internationalen Basketballgrößen, in der Arena Leipzig auf den Aufsteiger und „Underdog“ vom MBC.

Neben dem regulären Spielbetrieb in der easyCredit Basketball Bundesliga kommt für den Tabellenführer noch die Teilnahme am internationalen Wettbewerb EuroCup hinzu. Dort stehen die Münchner abgeschlagen an der Spitze der Gruppe B und musste noch keine Niederlage einstecken. Durch die Doppelbelastung ist die aktuelle Leistung des Top-Teams umso stärker einzuschätzen.

Alle Vorverkaufsstellen und der Online-Ticketshop finden Sie unter www.mitteldeutscherbc.de/tickets/vorverkauf

Lassen Sie sich von diesem packenden Sport mitreißen und erleben Sie krachende Dunks, sensationelle Distanztreffer und ein spannendes Spitzenduell in stimmungsvoller Atmosphäre.

Sie wollen live dabei sein, wenn die Wölfe des MBC auf den Tabellenführer FC Bayern München treffen?

Wir verlosen 5x2 Tickets für das Basketball-Top-Spiel am 7. Januar 2018 in der Arena Leipzig!

Mitmachen ist ganz einfach:

Decken Sie möglichst schnell die passenden Bildpaare auf und füllen sie anschließend das Teilnahmeformular aus. Sie können so oft spielen, wie Sie möchten.

Hier die passenden Bildpaare finden und gewinnen:









Gewinnspielende: Freitag, 5. Januar 2018 (10 Uhr)