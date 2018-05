Am 28. Mai 2003 wurde in dem ehemaligen Gasspeicher das erste Panorama von Yadegar Asisi gezeigt. Das Pilotprojekt EVEREST wurde anlässlich des 50. Jahrestages der Erstbesteigung des höchsten Berges der Welt durch Edmund Hillary und Tenzing Norgay im Jahr 1953 für zwei Jahre im Panometer Leipzig präsentiert. Seitdem konnten im Panometer Leipzig in den letzten Jahren schon verschiedene Rundbilder wie ROM 312, AMAZONIEN oder LEIPZIG 1813 betrachtet werden. Was 2003 mit dem Panorama EVEREST von Yadegar Asisi begann, hat sich 15 Jahre später zu einer festen Größe in der Leipziger Kulturlandschaft entwickelt.

Veranstaltungstipp für Familien mit Kindern

Für Familien mit Kindern gibt es eine „Wahr oder Falsch“-Führung - am Samstag und Sonntag jeweils 11.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr.

Kulinarisch können sich die Besucher auf frische Waffeln, Crêpes und herzhafte Leckereien vom Grillstand sowie einige kleine Überraschungen freuen.

Spielen und gewinnen Sie bei unserem SMS-Spiel

1. Preis: 1 Familienkarte für das Panometer Leipzig (2 Erwachsene + max. 2 Kinder bis 16 J.) inkl. ein Titanic-Plakat

2. Preis: 1 Familienkarte für das Panometer Leipzig (2 Erwachsene + max. 2 Kinder bis 16 J.)

3. bis 5. Preis: jeweils 2 Eintrittskarten für das Panometer Leipzig

Achtung: Die Eintrittskarten gelten bis Ende des Jahres 2018!

Und so landen Sie im Lostopf

Schicken Sie eine SMS mit den Worten

LVZ WIN PANOMETER an die Nummer 52020

(*49 Cent/SMS incl. 12 Cent VF Leistungsanteil) oder Postkarte mit dem SMS-Code an LVZ-Online, Peterssteinweg 19, 04107 Leipzig.

Teilnahmeschluss: 24. Mai 2018 (15 Uhr).

Es gilt der Zeitpunkt des Eingangs. Desweiteren gelten unsere Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbestimmungen.

Führungen am Jubiläumswochenende

Termine: Samstag, 26. und Sonntag, 27. Mai 2018

Öffentliche Führung: 10.30 Uhr, 12.30 Uhr, 14.30 Uhr und 16.30 Uhr

Kinder- und Familienführung „Wahr oder Falsch“: 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 15.30 Uhr

Dauer: 45 min

Preis: kostenfrei (zzgl. reduzierter Eintritt von 8,50 EURO für Erwachsene bzw. 4,50 EURO für Kinder zwischen 6 – 16 Jahren)

Die Messestadt Leipzig ist der erste dauerhafte Panoramastandort von Yadegar Asisi. Bis heute sind sechs weitere Rundbilder des Künstlers innerhalb und außerhalb Deutschlands zu sehen. Im Sommer 2018 folgt der achte Standort nahe der Museumsinsel in Berlin mit dem überarbeiteten Panorama PERGAMON.

Eintrittspreise am Jubiläumswochenende

Besucher zahlen am 26. und 27. Mai (einen reduzierten Eintrittspreis von 8,50 EURO pro Erwachsenen (statt 11,50 EURO) und 4,50 EURO pro Kind (statt 6,00 EURO) zwischen 6 bis 16 Jahren.

Kinder unter 6 Jahren erhalten den Eintritt in Begleitung eines Erwachsenen kostenfrei.