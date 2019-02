Ferienkinder aufgepasst: Vom 9. Februar bis 3. März 2019 bekommt ihr im Zoo Leipzig ein tierisches Vergnügen geboten: Ferien-Safaris, Tiergesichterschminken, Mitmachwerkstatt mit den Zoolotsen, Mitmach-Quiz zum Urkontinent Gondwanaland, Upcycling-Werkstatt und das große Krabbeln im Nutzpflanzgarten stehen auf dem Programm. Außdem laden die Entdeckertage Asien am 16. und 17. Februar sowie die Entdeckertage Artenschutz am 2. und 3. März zu einem Besuch in den Zoo ein.

Zoo-Veranstaltungen im Februar und März

Jeweils dienstags und donnerstags (12./14./19./21./26./28. Februar) beginnen um 11 Uhr einstündige kostenfreie Ferien-Safaris mit den Zoolotsen, bei denen die Teilnehmer die Tierwelt gemeinsam mit den Spezialisten kennenlernen.

Den tropischen Regenwald in Gondwanaland erleben Kinder ab acht Jahren montags und mittwochs (18./20./25./27. Februar) ab 15 Uhr bei der Regenwaldpass-Tour. 120 Minuten lang geht es mit dem Regenwaldkoffer auf Expedition. Kleine Experimente und knifflige Fragen begleiten die Teilnehmer durch den Dschungel. Die Anmeldung ist im Safari-Büro (Tel. 0341-59 33 385) vorab nötig. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Zu den Entdeckertagen Asien am 16. und 17. Februar beteiligt sich der Zoo Leipzig auch am Welt-Schuppentier-Tag (16.2.). Neben Informations- und Beobachtungsmöglichkeiten wird auch das spezielle Futter dieser Säugetiere erklärt und die Kleinsten können Schuppentiere, Tiger- und Leopardenmasken basteln. Samstag und Sonntag Punkt 11 und 14 Uhr geht es auf Entdecker-Safari durch den asiatischen Dschungel - zusätzlich wird es Tierpflegersprechstunden und kommentierte Fütterungen für die Besucher geben.

Am 2. und 3. März lädt der Zoo Leipzig zu den Entdeckertagen Artenschutz ein. Auf Entdecker-Safari geht es um 11 und 14 Uhr, zusätzlich finden Tierp­flegersprechstunden und kommentierte Fütterungen statt. Die Besucher können sich an Ständen des WWF und WCF zu bedrohten Tierarten informieren. Außerdem gibt es Mitmach-Stationen, Futterschneiden und ein Besucherquiz.

Rückblick - Impressionen von den Entdeckertagen Artenschutz 2018

Zur Galerie Der Zoo Leipzig hat am 3. und 4. März 2018 zu den Entdeckertagen "Artenschutz" eingeladen. Tierfreunde erfuhren viel Wissenswertes über bedrohte Tiere. Wir waren mit der Kamera vor Ort.

Weitere Entdeckerthemen im Jahr 2019 sind

Raubtiere am 6./7. April

Affen vom 1 - 5. Mai

Bienen am 27./28. Juli

Afrika am 31. August und 1. September

Backstage vom 3. - 6. Oktober

Tiere bei Nacht vom 1. - 3. November.