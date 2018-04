Seine Tanz-Urteile sind gefürchtet, seine Sprüche legendär: Joachim Llambi, Juror der erfolgreichen TV-Show „Let’s Dance“. Am 1. Mai 2018 gibt der bekannte Fernsehstar und Profitänzer höchstpersönlich in der Leipziger Tanzschule Oliver & Tina in zwei exklusiven Workshops sein Wissen weiter.

Oliver Thalheim und Tina Spiesbach sind eng mit Llambi befreundet und der TV-Star daher immer wieder ein gern gesehener Gast in der Tanzschule in der Georg-Schumann-Straße 50.

In den beiden Workshops am 1. Mai dreht sich alles um die Rumba (Workshop von 11 bis 12.30 Uhr) und den Slowfox (12.45 bis 14.15 Uhr). Beide gehören zu den eher anspruchsvolleren Standardtänzen. Tipps und Tricks aus erster Hand vom Profi sind daher heiß begehrt, die Workshop-Plätze jedoch limitiert.

Sie möchten unbedingt dabei sein? Dann machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel!

Wir verlosen 1x2 Plätze in einem der beiden Workshops mit Joachim Llambi nach Wahl am 1. Mai 2018 in der ADTV Tanzschule Oliver und Tina, Georg-Schumann-Straße 50 in Leipzig.

Für die Teilnahme am Gewinnspiel genügt eine E-Mail mit dem Betreff Tanzen an gewinnspiele@lvz.de.

Bitte schreiben Sie in die E-Mail den Workshop, für den Sie sich interessieren. Außerdem benötigen wir Ihren Namen und Vornamen sowie Name und Vorname Ihres Tanzpartners oder Ihrer Tanzpartnerin und eine Telefonnummer, unter der Sie erreichbar sind.

Einsendeschluss ist Donnerstag, 26.04.2018, 12 Uhr.

Unter allen Einsendungen wird ein Paar ausgelost und persönlich benachrichtig. Bitte beachten Sie: Das Gewinner-Paar sollte sichere Vorkenntnisse in den Tänzen Rumba und/oder Slowfox mitbringen.

Es gelten unsere Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbestimmungen.