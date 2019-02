Wie alles begann: Zunächt war alles mehr ein Spaß unter Freunden. Als sich The BossHoss Anfang 2004 in Berlin gründeten, wollten sie mit ihren lässigen Country- und Skiffle-Versionen großer Pophits die Partys von Bekannten gehörig aufmischen. Von OutKasts „Hey Ya“ über Cameos „Word Up“ bis zu Nellys „Hot In Herre“ – kein modernes Stück aus den Charts schien sicher vor ihren Interpretationen, die mit Drive, mehrstimmigem Gesang und maximaler Laune überzeugten.

Was folgte waren mit Platin ausgezeichnete Longplayer, ausverkaufte Tourneen und euphorische Festivalauftritte, dazu zahlreiche Auszeichnungen, so die Goldene Kamera, der Echo und der World Music Award. Besondere Anerkennung fanden The BossHoss als Gastgeber der populären TV-Sendungen „Sing meinen Song-Staffel“ und „ The Voice of Germany“.

Achtes Studioalbum

Jetzt melden sich die glorreichen Sieben des Rock zurück - mit ihrem achten Studioalbum „Black Is Beautiful“, das letzten September erschienen ist. Die Country-Rocker legen hier eine CD vor, auf der sich die ganze Bandbreite der Urban Cowboys aus Berlin zeigt. Beispielhaft hierfür die Single „A/Y/O“, eine Fist-In-The-Air-Hymne mit zurückgelehnten Folk-Gitarren, Funk-Blechbläsern, modernen HipHop-Sequenzen und einem Refrain, der sitzt.

Tour durch Deutschland , Österreich und Schweiz

Live präsentieren die Musiker im März/April 2019 ihre neuen Songs ebenso wie alle Klassiker in ihrem typischen Stil-Mix. Ihre bislang umfangreichste Arena-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz führt The Boshoss zwischen 16. März und 6. April nach Leipzig, Hamburg, Frankfurt, Hannover, Stuttgart, Wien, München, Zürich, Oberhausen und Berlin.

Gewinnspiel Wir verlosen 3x2 Tickets für das Konzert von The BossHoss am 16. März 2019 in der Arena Leipzig. Sie möchten gewinnen? Dann schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "BossHoss" und Ihrem Namen an die Adresse gewinnspiele@lvz.de Einsendeschluss ist Donnerstag, 14. März 2019 (10 Uhr) Die Tickets werden unter allen Einsendungen ausgelost. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier:

http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo

Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Sitz: Leipzig, Registergericht: Leipzig HRA 293

The BossHoss

Sonnabend, 16. März 2019, 19:00 Uhr

ARENA LEIPZIG

Am Sportforum 2, 04105 LEIPZIG

Karten im LVZ-Foyer in Leipzig, in allen LVZ-Geschäftsstellen, unter der gebührenfreien Ticket-Hotline 0800 2181050 und unter www.ticketgalerie.de