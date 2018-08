Dänisches Design hat Vorbildcharakter. Es ist Inbegriff und Ausdruck eines zeitlosen modernen Lebensstils. In der Ausstellung "Made in Denmark. Formgestaltung seit 1900" versammelt das Grassi Museum für Angewandte Kunst herausragende Exponate aus der eigenen Sammlung. Besondere Beachtung gilt hierbei den Vertretern des so genannten "Skønvirke", so der Name der dänischen Ausprägung des Jugendstils. Sie schufen die Basis für das moderne dänische Design. Aber auch Tendenzen im Art Déco und Funktionalismus werden beleuchtet. Der separate Ausstellungsteil "Simply Danish" wirft einen Blick auf die dänische Schmuckentwicklung des 20. Jahrhunderts.

Die Sonderausstellung "Made in Denmark. Formgestaltung seit 1900" ist bis 7. Oktober 2018 geöffnet.

Wie in einer Amour fou, einer scheinbar unvernünftigen, aber doch höchst leidenschaftlichen und süchtig machenden Liebe, verbindet Carolein Smit in ihren keramischen Skulpturen Gegensätze. Wo wird Unschuld zu Schuld, Leben zu Tod? Wo ist der Übergang, der Wendepunkt? Das sind Fragen, denen die 1960 geborene, heute in Belgien lebende Niederländerin nachspürt. Ihre geheimnisvollen Figurationen wirken ebenso kostbar und verführerisch wie gefährlich, zerbrechlich und schmerzhaft. Zugleich scheinen sie von einem hintersinnigen Humor erfüllt.

"L'amour fou. Carolein Smit" - zu besuchen bis 30. September 2018.