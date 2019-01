Wir verlosen 3x2 Tickets für "Kings of Xtreme" am Samstag, dem 26. Januar 2019, um 20 Uhr in der Leipziger Messe HALLE:EINS.

Sie möchten gewinnen? Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Xtreme" an die Adresse gewinnspiele@lvz.de .

Einsendeschluss ist Montag, der 21. Januar 2019 (10 Uhr).

Die Karten werden unter allen Einsendungen ausgelost. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

