Die Bühnenversion des Filmklassikers " Dirty Dancing" ist bereits ein Publikumsmagnet. Seit 2014 tanzt die Produktion sich nun schon in die Herzen von einer dreiviertel Million Zuschauer in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz. Auch die im Jahr 2017 überarbeitete Bühnenversion begeisterte das Publikum bereits auf einer fünfmonatigen Tournee in 13 Städten. Nun kommt " Dirty Dancing – Das Original Live On Tour" zurück.

Vom 26. Februar bis 3. März 2019 ist die Show in der Oper Leipzig zu erleben - präsentiert von der Leipziger Volkszeitung. Alle Vorstellungen sind so gut wie ausverkauft

Patrick Swayze und Jennifer Grey sind mit dem Tanzfilm " Dirty Dancing" weltberühmt geworden. Die Show " Dirty Dancing" bringt ihre Romanze - eine der größten der Filmgeschichte - auf die Bühne und lässt die legendäre Optik des Films detailgetreu aufleben. Über fünfzig Songs begleiten die ersten Blicke, Annäherungsversuche und Berührungen zwischen Baby und Johnny.

Der Regisseur der deutschsprachigen Produktion Alex Balga hat die Handlung und die Charaktere authentisch in Szene gesetzt: 28 Darsteller tanzen zu Mambo, Merengue und kubanischen Rhythmen, werden zu Animateuren, Kellnern und Hotelgästen. Leidenschaftliche Tanzszenen, mitreißende Songs und die emotionale Geschichte nehmen den Zuschauer mit in den Sommer 1963, ins Ferienresort Kellermann’s in den Catskill Mountains.

red./PM