Berlin

Eine klassische Bewerbungsmappe mit gedruckten Unterlagen - darauf können Bewerber inzwischen in den meisten Fällen verzichten. Das zeigt eine Befragung im Auftrag des Digitalverbands

Bitkom unter Personalverantwortlichen in Unternehmen ab 50 Mitarbeitern.

Neun von zehn Personalern erwarten digitale Bewerbungsunterlagen. Bewerbungsunterlagen auf Papier möchten der Umfrage zufolge nur noch drei Prozent der Personalverantwortlichen erhalten.

Die Situation hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. 2015 waren es rund ein Viertel der Personalverantwortlichen (27 Prozent), die angaben, dass sie ausgedruckte Unterlagen in einer Bewerbungsmappe präferieren würden. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (58 Prozent) gab zu diesem Zeitpunkt an, digitale Bewerbungen zu erwarten.

dpa