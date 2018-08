Es ist heiß draußen, doch in der Produktionshalle der Ebawe Anlagentechnik GmbH in Eilenburg ist es angenehm – nicht zu warm und nicht zu kalt. Gerade schaut sich Alexander Radke die Wendeschneidplatte am Kopf einer Fräsmaschine genau an. Die Aufgabe der Maschine ist leicht erklärt: Mithilfe rotierender Schneidwerkzeuge bringt sie – in unserem Fall – Metall in die gewünschte Form. Akribie und Sorgfalt sind hier wichtig – und Disziplin, wie Alexander Radke betont. „Wir arbeiten bis ins Tausendstel. Da müssen wir sehr genau sein, um keine Fehler zu machen. Denn Fehler lassen die Produktionsanlagen nicht nach Kundenwunsch laufen“, sagt er. Geschickt tauscht er Wendeschneidplatten aus. Jetzt passt es. Er programmiert die Maschine neu, drückt den Knopf und die Maschine beginnt mit ihrer Arbeit.

Beim Programmieren der Maschinen dürfen keine Fehler passieren. Quelle: Alexander Prautzsch

Über die Schulter muss dem 26-Jährigen keiner mehr schauen. „Alex beweist handwerkliches Geschick, besitzt eine schnelle Auffassungsgabe und setzt mit entsprechender Qualität die Aufgaben um“, ist sein Ausbilder und Produktionsleiter der Ebawe, Pierre Winkler, stolz. „Wer solch ein Talent besitzt, muss gefordert und gefördert werden.“ Vor drei Jahren hat Alexander Radke seine Ausbildung zum Mechatroniker bei der Ebawe begonnen. Ziel seines Ausbilders war es, die Ausbildung vorzeitig abzuschließen. Mit Erfolg. Im Juli dieses Jahres ist Radke fertig geworden. „Um sich weiter fortzubilden und zu entwickeln, war die logische Folge, dass Alex ein Studium aufnimmt“, so Pierre Winkler. Dies war auch der Wunsch des jungen Mannes und so wird er ab Oktober das Duale Studium Maschinenbau an einer Berufsakademie aufnehmen.

Mit Akribie, technischem Verständnis und handwerklichem Geschick: Alexander Radke bei der Arbeit. Quelle: Alexander Prautzsch

Neben handwerklichem Geschick und technischem Verständnis weist Radke noch ein weiteres Merkmal auf: Kreativität. Zu Hause arbeitet er schon lange mit verschiedenen Konstruktionsprogrammen und erstellt mithilfe eines 3-D-Druckers individuelle Werkstücke. „Mein Ziel ist es, nach dem Studium in die Konstruktion zu gehen und Maschinen zu entwickeln“, sagt Radke. Das hört Ebawe gern, denn Konstrukteure werden in dem stetig wachsenden Unternehmen immer gesucht.

Ebawe bietet Ausbildung: Industriemechaniker/-in

Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Mechatroniker/-in Studium: duales Studium zum/zur Elektrotechniker/-in, Fachrichtung Automatisierungstechnik

Was ihm am Unternehmen Ebawe so beeindruckt? „Die Vielfalt der Maschinen. Hier habe ich jeden Tag eine andere unter meinen Händen. Es wird nie langweilig, denn jede Maschine ist anders, individuell auf den Kunden abgestimmt. Die Arbeit ist anspruchsvoll und spannend und man lernt nie aus. Als junger Mensch kann man auch schon Verantwortung übernehmen, selbstständig arbeiten und erhält die Möglichkeit, Erfahrungen im In- und Ausland zu sammeln“, fasst er zusammen. „Für mich geht es im Leben darum, motiviert und glücklich auf Arbeit zu sein, gern hier her zu kommen. Das habe ich erreicht, ich kann mich verwirklichen und auch Wünsche äußern. Das Unternehmen hat mich stets unterstützt und Ideen aufgegriffen. Das ist schon etwas Besonderes.“

Um dem steigenden Kundenstrom gerecht zu werden, sucht das Unternehmen neue und engagierte junge Menschen aus den Bereichen Konstruktion, Elektronik, Montage, Einkauf, Programmierung und Produktion.

