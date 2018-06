Ein Montagvormittag im Juni: Normalerweise herrscht in der Medizinischen Berufsfachschule des Universitätsklinikums Leipzig (UKL) im Stadtteil Gohlis reges Treiben; Schüler wechseln die Unterrichtsräume, gehen in die Lehrküche oder raus in die Pause. Doch heute herrscht Ruhe auf den Gängen. Es ist Prüfungszeit – auch für die angehenden Diätassistenten.

Diätassistent? Von den rund 330 anerkannten Ausbildungsberufen, die es in Deutschland gibt, gehört der zum Diätassistent zu den unbekannteren – und zu den klischeebehafteten. Bei „Diät“ denken die meisten zuerst ans Abnehmen. „Assistent“ hört sich eher nach Hilfsarbeiten an. Hartnäckig hält sich auch die Vorstellung von der Diätassistentin, die nur in der Klinik-Großküche steht und ab und zu eine Ernährungsberatung macht. „Das stimmt so nicht mehr“, sagt Lars Selig, Fachbereichsleiter Diätassistenz am UKL. „Diätassistenten sind Fachexperten zum Thema Ernährung und Gesundheit. Sie befähigen Patienten, kompetent zu handeln und geben praktische Tipps und Erfahrungen im Umgang mit Lebensmitteln.“

Die drei Jahre dauernde Ausbildung – Voraussetzung ist die mittlere Reife – ist bundesweit einheitlich: Es ist eine schulische Ausbildung, bei der in der Berufsfachschule und bei Praktika theoretisches und praktisches Wissen vermittelt werden, unter anderem über Lebensmittel, Krankheiten, Biochemie, Anatomie, Physiologie, Hygiene, Kochen und in Ernährungspsychologie. Am Ende steht eine staatliche Abschlussprüfung – das unterscheidet den Beruf auch von Ernährungsberatern, deren Berufsbezeichnung nicht geschützt ist.

Mittendrin in ihrer Ausbildung sind Antonia Albrecht (21) und Julia Günsel (20). Beide haben das zweite Lehrjahr fast geschafft. Julia Günsel wollte nach dem Abitur eigentlich Ernährungswissenschaften studieren. „Aber das war mir dann doch zu theoretisch, ich wollte eine praktische Ausbildung. Im Internet habe ich dann gesehen: Es gibt auch einen Ausbildungsberuf“, erklärt die 20-Jährige. Auch Antonia Albrecht hat den Beruf online entdeckt – und dabei erfahren, dass es keine Ausbildungsvergütung gibt. „Ich habe das in Kauf genommen, meine Eltern unterstützen mich. Außerdem war es mir wichtig, erst einmal in der Heimat zu bleiben“, sagt die 21-jährige Leipzigerin.

Im ersten Lehrjahr stehen die Schüler viel in der Lehrküche: Grundlagen im Kochen und Backen, Hygieneanforderungen und Rezepte zum Beispiel für Allergiker abwandeln stehen auf dem Stundenplan. Im zweiten und dritten Lehrjahr lernen die angehenden Diätassistenten Ernährungsdiagnosen zu erheben und Beratungsgespräche mit Patienten zu führen.

Heute wird es erstmal wieder theoretisch für Antonia Albrecht, Julia Günsel und die anderen Schülerinnen im zweiten Lehrjahr –­

der Männeranteil steigt zwar, ist jedoch immer noch gering. Hefter und Federmappen liegen bereit auf den Tischen. Lars Selig, der sowohl im Ernährungsteam am UKL als auch als Lehrer an der Berufsfachschule arbeitet, zeigt die erste Folie auf dem Bildschirm, teilt Arbeitsblätter aus. „Heute wollen wir uns mit Ernährungsdiagnosen beschäftigen.“ Die Schülerinnen schreiben mit, diskutieren ihre Antworten, Fachbegriffe fliegen hin und her.

Bei Praktika in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, Kurkliniken und Ernährungsberatungszentren lernen die Schüler auch den Berufsalltag kennen – und dessen Herausforderungen. „Es ist manchmal schwierig, wenn mit Patienten auf Station kein Gespräch zustande kommt“, berichtet Julia Günsel. „Es ist viel learning by doing. Man wird auch schon mal ins kalte Wasser geworfen, wenn man auf Station geht”, sagt Antonia Albrecht. Lehrer Lars Selig ergänzt: „Empathisch zu sein ist das A und O, um mit Patienten oder Klienten arbeiten zu können.“

Antonia Albrecht möchte nach dem Abschluss ein Studium dranhängen. Julia Günsel kann sich vorstellen, sich auf einen Bereich wie Diabetes zu spezialisieren. Kochen macht beiden nach wie vor sehr viel Spaß – und die Abwechslung in der Ausbildung. Antonia Albrecht: „Man lernt so viel. Und ich finde es toll, dass man Menschen helfen kann.“