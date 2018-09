Wie könnt Ihr mitmachen?

Setzt das azubify-Magazin in Szene! Alles ist möglich, solange das azubify-Heft auf Eurem Foto oder der Foto-Collage zu sehen ist! Also holt Eure Schulklasse und Eure Lehrer ins Boot und macht Euer eigenes Ding draus! Setzt Eure Idee mit dem azubify-Magazin als Foto um. Jemand, der schon volljährig ist, sendet das Foto an: gewinnspiele@lvz.de. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2018. Die drei besten Bilder werden prämiert und die Gewinner-Schulklasse wird persönlich benachrichtigt.*

Was gibt es zu gewinnen?

Einen Ausflug für Eure ganze Klasse!

Wo geht's hin?

Team-Duell

Mit Preis 1 könnt Ihr gegeneinander antreten – wie in der Sendung „Schlag den Star“, nur dass es hier gilt, die eigenen Klassenkameraden zu bezwingen.

Wasser-Fun-Park

Mit Preis 2 geht die Klasse baden! Im Wasser-Fun-Park am Schladitzer See wird es mit Hindernisparcours, Balanceakten und Sprüngen spritzig-spaßig.

Jump House

Beim „School Jump“ braucht es Power - mit Preis 3 geht es für Euch hoch hinaus!

Vergesst nicht, für alle Preise Eure Lehrer um Begleitung zu bitten!

Der Clou: Wenn Ihr einen der drei tollen Klassenausflüge gewinnt und dafür einen passenden Termin im April 2019 finden könnt, schenkt unser Partner Polster & Pohl Reisen Eurer Klasse auch noch die An- und Abfahrt zum Ausflug!

*Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier: www.madsack.de/dsgvo-info.

Bitte beachten Sie:

Um am der Aktion teilnehmen zu können, müssen Sie volljährig sein und über alle Rechte am eingereichten Bild verfügen. Falls auf dem Bild Personen erkennbar sind, müssen alle abgebildeten Personen ihr Einverständnis zur Teilnahme an der Fotoaktion und Veröffentlichung des Bildes gegeben haben. Das von Ihnen zugesandte Bild ist frei von Rechten Dritter. Sie gestatten die honorarfreie Veröffentlichung bei Nennung des vollen Namens in allen Print- und Online-Produkten der Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG und deren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sowie das Hochladen der Bilder auf den Unternehmensseiten in den sozialen Netzwerken auf Facebook, Twitter, Instagram und Google+. Bilder, die gegen geltendes Recht verstoßen, jugendgefährdenden, pornografischen oder rassistischen Charakter haben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.