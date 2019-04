Team-Duell: das Spaß-Battle gegen deine Freunde

Mädchen gegen Junge. Schüler gegen Lehrer. Freund gegen Freundin. Egal mit welcher Begleitung ihr kommt, bei Team-Duell heißt es immer blau gegen rot.

Das Battle-Gebäude in der Zschortauer Straße 60 lädt zu fairen Wettkämpfen in den verschiedensten Disziplinen ein. Hier gewinnt weder die Sportskanone, noch der Nerd mit Inselwissen.

Eine echte Chance auf den Sieg habt ihr nur, wenn ihr eine Art eierlegende Wollmilchsau seid und in mehreren Bereichen glänzen könnt. Bei diesem Live-Spiele-Erlebnis geht es um Spielspaß, Ehrgeiz und Cleverness. Von Geschicklichkeit über Wissen bis zu sportlichen Fähigkeiten und Merkfähigkeit wird euch alles abverlangt. Ihr durchlauft 13 witzige und nicht alltägliche Spiele und sammelt aufsteigend Punkte. Der Gewinner eines jeden Duells erhält nach den abwechslungsreichen zweieinhalb Stunden sogar

einen Pokal. Mögen die Spiele beginnen.

Stars am See: Sei dabei!

Alle Jahre wieder treffen sich die größten Stars am See – auf der Bühne des Highfield Festivals. Natürlich auch in diesem Jahr. Jan Delay, Thirty Seconds To Mars und AnnenMay-Kantereit sind gerade erst zu einem erstklassigen Line-upgestoßen, das vom 16. bis 18. August für eine unvergessliche Zeit am See unmittelbar vor den Toren Leipzigs sorgen wird.

Härtere Riffs und treibende Rhythmen liefern unter anderem Feine Sahne Fischfilet, Royal Republic, Pennywise, Danko Jones, Skindred, Schmutzki, Pup und Basement. Für Hip-Hop-Fans gibt es ziemlich gute Neuigkeiten, denn auf der Bühne stehen auch Samy Deluxe und Trettmann, deren Beats und eindrückliche Texte für sich sprechen.

