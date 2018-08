Am Messestand können die Bewerber sich authentischer und engagierter zeigen als in einer schriftlichen Bewerbung. Zusätzlich vermitteln Workshops wertvolles Wissen.

Mit Workshops Unsicherheiten abbauen

Der renommierte Bewerbungscoach Sven Emmrich bietet an beiden Messetagen spannende Workshops an. Darin geht er gemeinsam mit seinen Teilnehmern verschiedenen Karriere-Themen genau auf den Grund: So zeigt er den Besuchern, wie sie beim Vorstellungsgespräch punkten können und wie sie den richtigen Job für sich finden. Außerdem verrät er allen Interessierten die Erfolgsformel für das überzeugende Anschreiben oder wie man einen Job findet, der zu einem passt.

Das überzeugende Anschreiben – mit der SAHRA-Erfolgsformel in den neuen Job

Messe-Samstag: 11.00 Uhr – 12.00 Uhr

Messe-Sonntag: 12.00 Uhr – 13.00 Uhr

Warum sollen wir gerade Sie einstellen? – Die Erfolgsformel für das Vorstellungsgespräch

Messe-Samstag: 12.45 Uhr – 13.45 Uhr

Messe-Sonntag: 13.45 Uhr – 14.45 Uhr

In 3 Schritten zur Berufung – Finden Sie den Job, der zu Ihnen passt

Messe-Samstag: 14.30 Uhr – 15.30 Uhr

Messe-Sonntag: 15.30 Uhr – 16.30 Uhr

Bewerbungsmappen unter der Lupe

Die Bewerbungsmappe ist eine Visitenkarte. Der Knackpunkt: Personaler erhalten in der Regel zahlreiche Mappen täglich – also gilt es, schon auf den ersten Blick positiv aufzufallen, sich nicht mit „08/15“-Unterlagen zu bewerben, sondern sich professionell und individuell zu empfehlen. Auf der Jobmesse prüfen Experten die Bewerbungsmappen und geben Verbesserungstipps.

„Bitte recht freundlich!“ – Bewerbungsfotoservice vor Ort

Das Bewerbungsfoto sollte den Kandidaten von seiner besten Seite zeigen. Mit einer Aufnahme, die Sympathie und Kompetenz vermittelt, erhöht er seine Chancen enorm, in die engere Auswahl zu kommen.

Auf der Veranstaltung haben Interessenten daher die Möglichkeit, den Bewerbungsfotoservice zu nutzen. Das Team weiß, wie es Bewerber für das perfekte Bild ins rechte Licht rückt und bietet den Service kostenfrei an!

Fachvorträge geben neue Impulse

Welcher Beruf passt zu mir? Worauf kommt es in einer zeitgemäßen Bewerbung an? Wie hinterlasse ich einen guten ersten Eindruck? Mit diesen und vielen weiteren Fragen kommen die Besucher zur Messe.

Antworten erhalten sie in den zahlreichen Fachvorträgen und Präsentationen, die im Rahmen der Jobmesse von verschiedenen Referenten gehalten werden.

Im Anschluss stehen die Redner selbstverständlich für weiterführende Fragen zur Verfügung.

Podiumsdiskussion zum Thema Quereinstieg

Karrieremöglichkeiten gibt es heutzutage Tausende – kein Lebenslauf ist in Stein gemeißelt und es ist nie zu spät für eine neue Idee. Das Thema „Quereinstieg“ bekommt in der heutigen Arbeitswelt einen immer höheren Stellenwert.

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels gehen immer mehr Unternehmen gezielt auf die Suche nach Menschen, die ihrem Leben einen neuen Impuls geben wollen.

Aussteller der 1. jobmesse leipzig erläutern bei einer Podiumsdiskussion, warum ein Quereinstieg – egal zu welchem Zeitpunkt im Leben – eine gute Karrierechance sein kann und welche Möglichkeiten ihre Unternehmen dazu bieten.

Die Diskussion findet am Messe-Sonntag von 12:50 – 14:00 Uhr statt.